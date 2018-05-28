Nike анонсировали коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

Известная американская компания Nike анонсировала выпуск коллекции BETRUE на поддержку ЛГБТ-сообщества.

Об инициативе поддержать ЛГБТ-сообщество новой коллекцией компания рассказала на своем официальном сайте.

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Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ

В линейку войдут футболки, носки, кепки и обновленные версии классических кроссовок Vapormax Plus, Air Max 270, Zoom Fly и Epic React Flyknit с первыми символами культуры ЛГБТ – лавандовыми мотивами и розовым треугольником.



Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ

Вещи появятся на сайте и в магазинах Nike по всему миру 6 июня.



Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ