Nike анонсировали коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Известная американская компания Nike анонсировала выпуск коллекции BETRUE на поддержку ЛГБТ-сообщества.
Об инициативе поддержать ЛГБТ-сообщество новой коллекцией компания рассказала на своем официальном сайте.
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Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ
В линейку войдут футболки, носки, кепки и обновленные версии классических кроссовок Vapormax Plus, Air Max 270, Zoom Fly и Epic React Flyknit с первыми символами культуры ЛГБТ – лавандовыми мотивами и розовым треугольником.
Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ
Вещи появятся на сайте и в магазинах Nike по всему миру 6 июня.
Коллекция Nike в поддержку ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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