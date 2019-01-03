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      Nike выпустит кроссовки, которые зашнуровываются автоматически

      118 Читати новину українською
      Компания Nike планирует выпустить кроссовки, которые будут зашнуровываться автоматически
      Компания Nike планирует выпустить кроссовки, которые будут зашнуровываться автоматически / news.finance.ua

      В 2019 году компания Nike планирует выпустить кроссовки, которые будут зашнуровываться автоматически. Идея создания таких кроссовок навеяна фильмом "Назад в будущее 2" режиссера Роберта Земекиса. Такую "фантастическую" обувь носил главный герой киноленты Марти Макфлай, роль которого сыграл Майкл Джей Фокс.

      Об этом сообщает FINANCE.UA. 

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      Стоимость одной пары составит 350 долларов США.

      Компания Nike уже ранее обращалась к теме фильма "Назад в будущее". Так, в 2011 и 2016 годах кроссовки в стиле "Назад в будущее" продавались на благотворительных аукционах. Все вырученные средства были направлены в фонд Майкла Джея Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона.

      А уже в 2019-м Nike планируют запустить в продажу более доступные баскетбольные кроссовки Nike Adaptive, которые будут оснащены системой автоматической шнуровки.

      Теги: Мода Спорт
      Источник: 24 Канал
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