Nike выпустит кроссовки, которые зашнуровываются автоматически

В 2019 году компания Nike планирует выпустить кроссовки, которые будут зашнуровываться автоматически. Идея создания таких кроссовок навеяна фильмом "Назад в будущее 2" режиссера Роберта Земекиса. Такую "фантастическую" обувь носил главный герой киноленты Марти Макфлай, роль которого сыграл Майкл Джей Фокс.

Об этом сообщает FINANCE.UA.

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Стоимость одной пары составит 350 долларов США.

Компания Nike уже ранее обращалась к теме фильма "Назад в будущее". Так, в 2011 и 2016 годах кроссовки в стиле "Назад в будущее" продавались на благотворительных аукционах. Все вырученные средства были направлены в фонд Майкла Джея Фокса, который занимается изучением болезни Паркинсона.

А уже в 2019-м Nike планируют запустить в продажу более доступные баскетбольные кроссовки Nike Adaptive, которые будут оснащены системой автоматической шнуровки.