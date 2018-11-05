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      Ники Минаж подчеркнула пышную грудь пикантным нарядом: фото и видео

      102 Читати новину українською
      Ники Минаж
      Ники Минаж / Fashionista

      Вчера, 4 ноября, в испанском городе Бильбао состоялась церемония награждения премиями MTV Europe Music Awards-2018. Светское событие не обошла вниманием хип-хоп певица Ники Минаж, которая засветила достаточно пикантное платье.

      На красную дорожку престижной премии артистка вышла в серебристом платье от Versace. Наряд Ники Минаж состоял из эффектного боди, которое имелообольстительное декольте, и прозрачной пышной юбки. Сексапильный образ она дополнила золотистой карнавальной маской.

      Читайте также: MTV Europe Music Awards-2018: кто получил престижную награду

      Донателло Версаче, ты королева моды! Я в восторге от этого наряда,
      – отметила Ники Минаж.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

       

      Стоит отметить, что Ники Минаж получила две премии MTV Europe Music Awards-2018. Звезда победила в номинациях "Лучший хип-хоп исполнитель" и "Лучший имидж".

      Как Ники Минаж получила награду MTV Europe Music Awards-2018: смотрите видео

       

      Кроме этого, по традиции, во время шоу лучшие артисты представляют новинки своего творчества. Так, на сцену вышла и Ники Минаж, которая вместе с группой Little Mix спела песню "Good form". Артистка вышла к зрителям в сексуальном розовом боди, рукавицах и носках. Сценический образ она дополнила белой обувью на больших каблуках. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Barb (@itsbarbietingz)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений MTV (@mtv)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений MTV (@mtv)

       

      Теги: Музыка LifeStyle Награды
      Источник: 24 Канал
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