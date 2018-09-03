00:20
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Ники Минаж случайно обнажила грудь во время выступления: фото, видео

174 Читати новину українською
Ники Минаж обнажила грудь
Ники Минаж обнажила грудь / Фото из Іnstagram

С американской певицей Ники Минаж произошел пикантный конфуз во время выступления на фестивале Made in America в Филадельфии.

35-летняя рэперка случайно оголила свою пышную грудь, когда сполз ее крохотный бархатный костюм.

Читайте также: Эпатажная Ники Минаж вблизи показала пышную грудь: 18+


Ники Минаж обнажила грудь

Ники не растерялась и быстро поправила одежду, продолжая петь и ритмично танцевать.

 

Допис, поширений Rap Mais (@rapmais)

Кто такая Ники Минаж?Известная американская исполнительница, которая поет в стиле хип-хоп. Ее настоящее имя Оника Таня Мараж. Минаж стала первой певицей, которую включили в список MTV Annual Hottest MC List.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
3 сентября, 22:39 Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
3 сентября, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 сентября, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
3 сентября, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук