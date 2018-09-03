Ники Минаж случайно обнажила грудь во время выступления: фото, видео
С американской певицей Ники Минаж произошел пикантный конфуз во время выступления на фестивале Made in America в Филадельфии.
35-летняя рэперка случайно оголила свою пышную грудь, когда сполз ее крохотный бархатный костюм.
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Ники Минаж обнажила грудь
Ники не растерялась и быстро поправила одежду, продолжая петь и ритмично танцевать.
Кто такая Ники Минаж?Известная американская исполнительница, которая поет в стиле хип-хоп. Ее настоящее имя Оника Таня Мараж. Минаж стала первой певицей, которую включили в список MTV Annual Hottest MC List.
Источник: 24 Канал
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