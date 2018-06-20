Ники Минаж станцевала сексуальный тверк в бассейне: очень горячие кадры

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж давно славится своими пластическими формами и танцевальными умениями. Но на этот раз она исполнила свой "номер" не на сцене, а в бассейне.

Соответствующие кадры звезда разместила в своем Instagram. Для образа 35-летняя артистка надела белый прозрачный комбинезон. Кроме горячего тверка, Ники показала несколько соблазнительных кадров с пышным декольте и ягодицами.

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Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 6:53 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 12:00 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 11:53 PDT

Такие кадры женщина разместила в связи с промо-кампанией ее нового хита и видеоклипа "BED" с молодой певицей Арианой Гранде. По словам Минаж, премьера видеоклипа состоится на этой неделе, а пока она с другой артисткой может порадовать поклонников коротким тизером.

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Там исполнительницы также отдыхают и поют в бассейне, а Минаж не стесняется откровенно позировать перед камерой.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 17 Чер 2018 р. о 11:29 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 19 Чер 2018 р. о 11:54 PDT