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      Никитюк или Беринчик: прогноз букмекеров, кто следующий может покинуть шоу "Танцы со звездами"

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      Леся Никитюк может покинуть шоу "Танцы со звездами"
      Леся Никитюк может покинуть шоу "Танцы со звездами" / instagram/lesianikituk

      21 октября танцевальное шоу неожиданно покинул танцевальный дуэт Руслана Сеничкина и Яны Цибульской, подарив последний танец всем телезрителям и судьям шоу. Ни для кого не секрет, что участие именно этой пары в шоу уже 5 эфиров подряд было под угрозой. Кто же следующий кандидат на "вылет"?

      Достаточно вспомнить, сколько раз в зоне риска оставалась Олеся Никитюк и как быстро покинул проект Денис Беринчик. В то время, как другие пары крепко держались на лидерских позициях.

      Читайте также: Надо закрывать ноги: Влад Яма рассказал о конфликте с Лесей Никитюк на "Танцах со звездами"

      На этот раз, по прогнозам аналитиков Parimatch, шансы на победу возрастают у Иракли Макацария и Мишель Андраде. И это не удивительно: судьи оценивают Иракли за высокий уровень танца, в то время как 390-тысячная аудитория подписчиков Мишель в Instagram активно голосует за пару онлайн.

      Напоминаем, что из 14 пар участников, которые были на старте проекта, осталось всего шесть: Иракли Макацария – Яна Заец, Мишель Андраде – Женя Кот, Леся Никитюк – Максим Ежов, Павел Вишняков – Юля Сахневич, Денис Беринчик – Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин – Илона Гвоздева.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018": Иракли Макацария рассекретил свои недостатки

      Эксперты Parimatch поделились информацией о том, как выглядят шансы участников, согласно их котировкам, которые не меняются уже в течение нескольких дней: основными претендентами на вылет остаются Леся Никитюк (коэффициент 2,5) и Денис Беринчик (коэффициент 2, 5). У кого хватит сил, харизмы и зрелища чтобы убедить зрителя отдать свои голоса – Украина узнает уже 28 октября.

      Теги: LifeStyle Леся Никитюк
      Источник: 24 Канал
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