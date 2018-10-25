Никитюк или Беринчик: прогноз букмекеров, кто следующий может покинуть шоу "Танцы со звездами"

21 октября танцевальное шоу неожиданно покинул танцевальный дуэт Руслана Сеничкина и Яны Цибульской, подарив последний танец всем телезрителям и судьям шоу. Ни для кого не секрет, что участие именно этой пары в шоу уже 5 эфиров подряд было под угрозой. Кто же следующий кандидат на "вылет"?

Достаточно вспомнить, сколько раз в зоне риска оставалась Олеся Никитюк и как быстро покинул проект Денис Беринчик. В то время, как другие пары крепко держались на лидерских позициях.

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На этот раз, по прогнозам аналитиков Parimatch, шансы на победу возрастают у Иракли Макацария и Мишель Андраде. И это не удивительно: судьи оценивают Иракли за высокий уровень танца, в то время как 390-тысячная аудитория подписчиков Мишель в Instagram активно голосует за пару онлайн.

Напоминаем, что из 14 пар участников, которые были на старте проекта, осталось всего шесть: Иракли Макацария – Яна Заец, Мишель Андраде – Женя Кот, Леся Никитюк – Максим Ежов, Павел Вишняков – Юля Сахневич, Денис Беринчик – Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин – Илона Гвоздева.

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Эксперты Parimatch поделились информацией о том, как выглядят шансы участников, согласно их котировкам, которые не меняются уже в течение нескольких дней: основными претендентами на вылет остаются Леся Никитюк (коэффициент 2,5) и Денис Беринчик (коэффициент 2, 5). У кого хватит сил, харизмы и зрелища чтобы убедить зрителя отдать свои голоса – Украина узнает уже 28 октября.