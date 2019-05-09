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      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Никогда больше, – Притула про 9 мая и своего деда, которого на войну погнали "пушечным мясом"

      93 Читати новину українською
      Сергей Притула
      Сергей Притула / Фото из открытых источников

      Популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула 9 мая, в День победы над нацизмом, вспомнил своего деда, которого как пушечное мясо отправили на фронт, однако тот дошел до Вены, получил звание гвардии сержанта и дожил до 1993 года. Как говорит Притула, его дед жил с осознанием принадлежности к великой победе над нацизмом и не любил бандеровцев, но со временем с последними поладил.

      Как отметил шоумен на своей странице в Facebook, его деда – Василия Михайловича Бодасюка – в марте 1944 года никто не спрашивал, хочет он воевать за СССР, или не хочет – "зашли, всех, кто в селе был способным, в шинели одели, винтовки дали и "пушечным мясом" вперед погнали".

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      По словам Притулы, его дед воевал за Краков, дошел даже до Вены и получил звание гвардии сержанта.

      "Уличные бои, осколок, госпиталь, дослужил, домой. Жил с осознанием принадлежности к великой победе над нацизмом, руководил колхозом, на совместных пьянках с ребятами из села пил по три и расходился. Василий Михайлович верил, что в 2000-м всем ветеранам войны дадут по "Волге". Зачем была бы "Волга" моему деду 1924 года рождения в 2000-м я не знаю, но у него была мечта. Он до нее не дожил. Не в смысле того, что умер в 1993-м, а в принципе", – отмечает известный телеведущий.

      Одновременно Притула добавляет, что его дед, Василий Бодасюк, не очень любил бандеровцев, потому что те едва его не убили после возвращения с фронта, но впоследствии они все же нашли общий язык, чего не могут наши политики сделать до сих пор. У него полсела были красноармейцами, а полсела – бандеровцами.

      Дед не успел разочароваться в людях, которые с течением времени "поюзают" его подвиг. Он под красным флагом и с гвардейскими лентами против нацистов воевал. Я с дедом болтал много до его смерти. Он был таким мужчиной, который за справедливость и за правду. Если бы сейчас был жив, то уже был бы где-то под Старогнатовкой или на Светлодарской... что-что, а на фашиков он имел "чуйку". Орден как раз за 10 или 11 пленных немцев он и получил. Одним словом, Василий Михайлович сегодня дал бы по башке любому существу, которое бы попало под руку с фразой "можем повторить". Потому что никто не имеет права повторять те ужасы, через которые прошел мой дедушка и миллионы других людей, которые пережили вторую мировую войну! Никогда больше!!!
      – подчеркивает он.

      Также шоумен провел аналогию событий Второй мировой с войной на Донбассе.

      "Мы снова проходим этот ужас. Мы снова теряем лучших сыновей и дочерей Украины. Мы снова – против фашистов. Только не так, как когда-то, а, практически, наедине. И эта борьба должна быть нашим общим знаменателем. Всех в этой стране! Иначе – Украина", – констатировал Сергей Притула.

      Свое мнение о 9 мая выразили и украинские лидеры. Как отметил действующий президент Петр Порошенко, в этот день украинцы с гордостью чествуют всех людей старшего поколения, которым выпало пройти сквозь смертельный огонь Второй мировой войны.

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      "Именно на нашей многострадальной земле были разгромлены отборные воинские соединения врага и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы Антигитлеровской коалиции. Человеческое измерение цены этой победы – миллионы жизней наших земляков, которые не вернулись с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы", – подчеркнул он.

      Зато избранный гарант Владимир Зеленский считает, что 9 мая – это наш День Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое, благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Также он подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромен.

      "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", – говорит будущий президент.

       

       

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      Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости политики Новости Украины День Победы 9 мая СССР История Сергей Притула
      Источник: 24 канал
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