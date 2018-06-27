Никогда не буду делать это перед камерой: Сандра Буллок не снимается в секс-сценах

53-летняя американская актриса Сандра Буллок призналась, что не снимается в откровенных сценах в кино.

Как известно, в контракте актрисы уже давно является пункт, из-за которого предлагать ей эротические сцены бесполезно. Буллок объяснила причину такой категоричности, сообщает The Times.

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Сандра Буллок рассказала, что совсем не интересуется тем, как будет выглядеть в интимных сценах.

Я даже знать не хочу, какие у меня самые выгодные ракурсы или позы. Ничего не хочу видеть. Ничего не хочу слышать. И никогда не буду делать это перед камерой,

– заявила актриса.

Стоит вспомнить, что когда-то Сандра снялась в фильме "Амазонка в огне" (1993) с откровенной секс-сценой.

Напомним, Сандра Буллок рассказала, что накануне прошла необычную омолаживающую процедуру, при которой в кожу ее лица добавляют стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев. Актриса называет это "пенисной процедурой".