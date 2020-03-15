Никогда не было прав: в Николаеве чемпионка Украины сбила насмерть беременную женщину, видео 18+

Автомобиль Mitsubishi Pajero сбил насмерть на пешеходном переходе женщину. Произошло это в Николаеве вечером 13 марта. Местные СМИ пишут, что погибшая была беременной, а за рулем автомобиля сидела известная спортсменка, чемпионка Украины Ольга Ладыга.

Об аварии на улице Озерной в Николаеве 13 марта сообщили на сайте Национальной полиции . Из сообщения известно только то, что 25-летняя водитель за рулем Mitsubishi Pajero сбила насмерть 32-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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В издании " Преступности.НЕТ" , представители которого побывали на месте ДТП, рассказали детали. По словам свидетелей, Mitsubishi не только сбил женщину, но и протаранил автомобиль Geely, который ехал перед ним.

Женщина, что переходила дорогу, погибла на месте. Водитель же Mitsubishi находилась в шоковом состоянии. Был ли в ее крови алкоголь – пока информации нет.

Первые секунды после аварии: видео "Преступности.НЕТ" (только 18+)

Авария на Озерной в Николаеве (18+) / Фото "Преступности.НЕТ" и НПУ

В другом местном издании, "Новости N" , пишут, что водитель Mitsubishi – это известная в Украине спортсменка Ольга Ладыга. В 2013 году она была чемпионкой Украины по прыжкам в высоту среди юниоров. Сейчас работает в фитнес-бизнесе.



Издание "Новости N" утверждает, что водитель Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладыга

У Ладыги, по данным издания, нет и никогда не было водительского удостоверения . Автомобиль же якобы принадлежит парню спортсменки.



Ольга Ладыга якобы была за рулем авто, которое сбило женщину / Фото из инстаграма Ладыги

В " Преступности.НЕТ " утверждают, что женщина, которая погибла на переходе, была беременной.