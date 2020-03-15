Никогда не было прав: в Николаеве чемпионка Украины сбила насмерть беременную женщину, видео 18+
Автомобиль Mitsubishi Pajero сбил насмерть на пешеходном переходе женщину. Произошло это в Николаеве вечером 13 марта. Местные СМИ пишут, что погибшая была беременной, а за рулем автомобиля сидела известная спортсменка, чемпионка Украины Ольга Ладыга.
Об аварии на улице Озерной в Николаеве 13 марта сообщили на сайте Национальной полиции. Из сообщения известно только то, что 25-летняя водитель за рулем Mitsubishi Pajero сбила насмерть 32-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
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В издании "Преступности.НЕТ", представители которого побывали на месте ДТП, рассказали детали. По словам свидетелей, Mitsubishi не только сбил женщину, но и протаранил автомобиль Geely, который ехал перед ним.
Женщина, что переходила дорогу, погибла на месте. Водитель же Mitsubishi находилась в шоковом состоянии. Был ли в ее крови алкоголь – пока информации нет.
Первые секунды после аварии: видео "Преступности.НЕТ" (только 18+)
Авария на Озерной в Николаеве (18+) / Фото "Преступности.НЕТ" и НПУ
В другом местном издании, "Новости N", пишут, что водитель Mitsubishi – это известная в Украине спортсменка Ольга Ладыга. В 2013 году она была чемпионкой Украины по прыжкам в высоту среди юниоров. Сейчас работает в фитнес-бизнесе.
Издание "Новости N" утверждает, что водитель Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладыга
У Ладыги, по данным издания, нет и никогда не было водительского удостоверения. Автомобиль же якобы принадлежит парню спортсменки.
Ольга Ладыга якобы была за рулем авто, которое сбило женщину / Фото из инстаграма Ладыги
В "Преступности.НЕТ" утверждают, что женщина, которая погибла на переходе, была беременной.
Уголовное производство по делу в полиции начали о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть. Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.