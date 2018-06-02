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"Никогда не надо сдаваться": министр обороны Эстонии рассказал о шансе вступления Украины в НАТО

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Эстонский министр обороны рассказал о украинских и грузинских перспективах относительно вступления в НАТО
Эстонский министр обороны рассказал о украинских и грузинских перспективах относительно вступления в НАТО / yenicag.info

Грузия и Украина должны готовиться к вступлению в НАТО и ждать подходящего момента, считает министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Об этом он заявил в комментарии изданию ERR.

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Я говорил своим грузинским и украинским коллегам, что никогда не нужно сдаваться. Лучший пример – членство в НАТО Балтийских стран. Его считали чудом, но, тем не менее, это произошло,
–отметил Юри Луйк.

По его словам, это стало возможно благодаря внезапному "роману" экс-президента США Джорджа Буша и президента России Владимира Путина в 2001 году и терактам 11 сентября, которые обесценили коллективную оборону.

"Мы были готовы действовать при первой возможности. Если бы эти дебаты прошли через год, их отравили бы разногласия, связанные с войной в Ираке", – сказал министр обороны Эстонии и призвал Грузию и Украину дождаться подходящего момента и использовать его.

По словам Луйка, он никогда не слышал заявлений о том, что принятие Балтийских стран в НАТО каким-то образом означает, что в Альянс не могут быть приняты Грузия и Украина.

Напомним, недавно страны-члены Североатлантического Альянса решительно призвали Россию прекратить любые вмешательства в Украину. Кроме этого, Россию попросили оставить злостные действия, которые там делают для раскола организации.

Теги: Новости политики Новости Грузии Эстония НАТО
Источник: 24 Канал
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