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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Никогда не прекращайте тренировать мозг, – Супрун объяснила, почему

92 Читати новину українською
Как тренировать мозг
Как тренировать мозг / womensecrets.pro

Чем больше лет человеку – тем важнее держать мозг в тонусе, ведь он так же нуждается в тренировке, как и тело.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Умственная нагрузка стимулирует мозг и помогает улучшать мышление, память и скорость реакции. Кроме того, регулярная умственная деятельность помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения,
– отметила она.

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Супрун добавила, что именно комбинация физической и умственной нагрузки усиливает так называемый когнитивный резерв мозга – его возможности, а это не позволяет развиваться деменции (синдром устойчивого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга).

Чтобы устроить мозгу хорошую разминку, стоит читать любимые книги, играть на музыкальном инструменте, играть в настольные игры и даже банально – общаться с окружающими. Любите учиться – смотрите различные онлайн-курсы.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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