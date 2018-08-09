Никогда не прекращайте тренировать мозг, – Супрун объяснила, почему

Чем больше лет человеку – тем важнее держать мозг в тонусе, ведь он так же нуждается в тренировке, как и тело.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Умственная нагрузка стимулирует мозг и помогает улучшать мышление, память и скорость реакции. Кроме того, регулярная умственная деятельность помогает укрепить нейронные сети и замедляет их ослабление в процессе старения,

– отметила она.

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Супрун добавила, что именно комбинация физической и умственной нагрузки усиливает так называемый когнитивный резерв мозга – его возможности, а это не позволяет развиваться деменции (синдром устойчивого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга).

Чтобы устроить мозгу хорошую разминку, стоит читать любимые книги, играть на музыкальном инструменте, играть в настольные игры и даже банально – общаться с окружающими. Любите учиться – смотрите различные онлайн-курсы.

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