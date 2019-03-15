20:55
15 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Голливудская звезда хочет в Россию. Спаситель "Роскосмоса"
      Вєсті Кремля
      23:28, 14 марта
      Вести. UA: экстренное сообщение от Ляшко. Розенблат мстит Сытнику
      Вєсті.UA
      21:38, 14 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Спорт во время войны
      Згадати все
      21:25, 13 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Никогда не простим, вы ответите, – Чийгоз эмоционально обратился к россиянам в Совбезе ООН

      292 Читати новину українською
      Чийгоз обратился к представителям России в Совбезе ООН
      Чийгоз обратился к представителям России в Совбезе ООН / Фото – Крым. Реалии

      Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз выступил в Совете безопасности ООН. Во время своей речи, посвященной преступлениям Кремля в Украине, он обратился к представителям страны-агрессора.

      Там 15 марта проходило специальное заседание, посвященное пятилетию российской аннексии Крыма, пишут "Крым.Реалии".

      Читайте также: В России решили требовать от Украины компенсаций за "25 лет аннексии Крыма"

      В обращении к россиянам Чийгоз подчеркнул, что Россия будет отвечать за преступления, совершенные в Украине и Крыму.

      Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротство наших детей и ту месть, которую вы сегодня осуществляете в виде террора на моей родине против мирных жителей. Мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени не прошло,
      – подчеркнул он.

      Чийгоз напомнил, что на аннексированном полуострове продолжаются репрессии и нарушения прав человека. Глава Меджлиса назвал оккупированный полуостров "территорией дестабилизации ситуации во всем Черноморском бассейне и Евросоюзе".

      Отметим, США, ЕС и Канада ввели новые санкции против России из-за захвата украинских кораблей вблизи Керченского пролива и нынешней агрессии России в Украине. Под удар попали как отдельные лица, так и целые компании.

      Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма"

      На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".

      Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

      blog_ava
      "Нацкорпус" готовит масштабную акцию на Майдане: в США предупредили о возможном насилии
      сегодня
      1368
      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Аннексия Крыма Украина – Россия Ахтем Чыйгоз ООН
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      сегодня , 20:02 События в Новой Зеландии: кто такая Эбба Аккерлюнд и как она может быть причастна к теракту
      Андрій Шляхтін 244
      Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      сегодня , 18:57 Теракт в Новой Зеландии: сколько погибших и что известно о виновниках
      Ірина Лаб'як 2593
      Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      сегодня , 18:01 Скандал, война и государственная измена: почему говорят о назначении во внешней разведке
      Євгенія Мазур 452
      Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      сегодня , 17:00 Имперский аппетит: Россия хочет компенсацию за то, что Крым был украинским
      Блог Соцмережі 1359
      Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      сегодня , 16:01 Приватизация комнаты в общежитии: что об этом нужно знать
      100
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Регионал: Яценюк проводит рейдерский захват "Батькивщины"
       16 июля 2012 , 21:03 10
      "Одноглазый" Фирмино, нерожденные дети Ареола и другие мемы первого игрового дня Лиги чемпионов
       19 сентября 2018 , 11:30
      Экс-звезда Шахтера попал в ДТП – есть пострадавшие (фото)
       4 февраля , 16:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук