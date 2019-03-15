Никогда не простим, вы ответите, – Чийгоз эмоционально обратился к россиянам в Совбезе ООН

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз выступил в Совете безопасности ООН. Во время своей речи, посвященной преступлениям Кремля в Украине, он обратился к представителям страны-агрессора.

Там 15 марта проходило специальное заседание, посвященное пятилетию российской аннексии Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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В обращении к россиянам Чийгоз подчеркнул, что Россия будет отвечать за преступления, совершенные в Украине и Крыму.

Вам никогда не простим слезы сотен тысяч матерей. Мы вам не простим сиротство наших детей и ту месть, которую вы сегодня осуществляете в виде террора на моей родине против мирных жителей. Мы никогда вам не простим. И отвечать вы будете, сколько бы времени не прошло,

– подчеркнул он.

Чийгоз напомнил, что на аннексированном полуострове продолжаются репрессии и нарушения прав человека. Глава Меджлиса назвал оккупированный полуостров "территорией дестабилизации ситуации во всем Черноморском бассейне и Евросоюзе".

Отметим, США, ЕС и Канада ввели новые санкции против России из-за захвата украинских кораблей вблизи Керченского пролива и нынешней агрессии России в Украине. Под удар попали как отдельные лица, так и целые компании.

Как Россия аннексировала Крым?Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма"



На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".



Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.