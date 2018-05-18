Никогда не забудем преступление советского режима, – Порошенко о депортации крымских татар

Депортация крымскотатарского народа, которую устроил Советский Союз во время Второй мировой войны в 1944 году, стала преступлением всего режима.

Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

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Сегодня весь мир вспоминает страшные события 1944 года. Боль крымскотатарского народа – наша общая боль. Мы никогда не забудем преступление советского режима,

– подчеркнул глава государства.

Также украинский президент подчеркнул, что действия России, которая в 2014 году аннексировала Крым, не останутся безнаказаними.

"Уверен, что и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, и украинский Крым снова станет свободным", – добавил Порошенко.

Сьогодні весь світ згадує жахливі події 1944 року. Біль кримськотатарського народу – наш спільний біль. Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму



Впевнений, що й сучасні злочинці понесуть покарання за окупацію Кримського півострова, і український Крим знову стане вільним pic.twitter.com/wq8xF2YJ8U — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 мая 2018 г.

Напомним, 18 мая Украина отмечает День борьбы за права крымскотатарского народа и чтит память жертв депортации крымских татар 1944 года.