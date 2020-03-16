Никого не забудем, – Кулеба о судьбе 700 украинцев, которые застряли на Бали

Дмитрий Кулеба рассказал о дальнейшей судьбе украинцев, находящихся на Бали и не имеющих возможности вернуться в Украину. Отметим, что на райском острове застряли около 700 наших граждан, у некоторых из них закончилась виза.

МИД знает о украинцах, находящихся в самых отдаленных уголках планеты, подчеркнул министр иностранных дел во время брифинга.

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Дмитрий Кулеба посоветовал украинцам, которые застряли на Бали, сохранять спокойствие и связаться с посольством Украины в Индонезии.

Я поручаю посольствам в таких случаях проводить переговоры с правительствами соответствующих стран, чтобы административные штрафы за просрочку виз не ложились бременем на граждан,

– сказал Кулеба.

Он добавил, что ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без внимания. Министр заявил, что постарается помочь всем гражданам Украины и никого не забудут.

Мы все привыкли к свободным путешествиям: сел в самолет, полетел, куда захотел. Все это перестает быть реальным,

– пояснил глава МИД.

Заметим, что 16 марта Украина закрыла свои границы для иностранцев, а с 17 марта полностью прекратила авиасообщение. Ранее президент Зеленский призвал всех украинцев успеть вернуться на родину. Те, кто по объективным причинам не сможет этого сделать, будут возвращать в Украину специальными рейсами.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Города вводят жесткие меры. На Львовщине закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок. К таким мерам безопасности прибегли и в Киеве, Черновцах, Одессе, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде, Запорожье и Житомире.



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