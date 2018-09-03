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Николь Кидман будет бороться с засухой в Австралии: детали

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Николь Кидман
Николь Кидман / Instagram / @nicolekidman

Австралийская актриса Николь Кидман и ее муж Кит Урбан пожертвовали 100 тысяч долларов фермерам Австралии, пострадавших от засухи. Это уже не первый благотворительный жест известной актрисы.

Об этом сообщают на Now to Love.

Как отмечают в издании, голливудская звезда не только лично выделила немалые средства на борьбу с кризисом и засухой в стране, но и призвала своих фанатов пожертвовать любые средства.
 

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Мы любим Австралию и осознаем, что сейчас в стране настоящий кризис, спровоцированный засухой, и сельскохозяйственным объединением приходится очень, очень нелегко – так что мы хотим оказать посильную помощь,
прокомментировала ситуацию Николь Кидман.

 

Miss you Sydneytown xx

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Ранее звезда со своим мужем-музыкантом выделяла кругленькую сумму на улучшение системы здравоохранения, а также на повышение уровня и качества жизни женщин и детей во всех регионах мира. Стоит добавить, что Кидман также является послом доброй воли ООН.

Теги: LifeStyle Голливуд Австралия благотворительность Николь Кидман
Источник: 24 Канал
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