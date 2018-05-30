Николь Кидман и Кит Урбан страстно целовались на вечеринке: фотофакт

Пока весь мир переживает за идеальный брак актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, пара продолжает демонстрировать свои чувства на публике. Так, во время вечеринки в Нью-Йорке супруги горячо целовались.

29 мая в Нью-Йорке состоялась роскошная вечеринка American Songbook. Светское мероприятие состоялось в честь дня рождения Ричарда Плеплера, который является главным директором HBO. Событие не обошли вниманием супруги Николь Кидман и Кита Урбана, который, по информации СМИ, находится на грани развода.

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Очаровательная актриса затмила всех в сверкающем платье серебряного цвета от Givenchy, которое Николь Кидман дополнила босоножками на каблуке. Элегантная прическа и стильный макияж с акцентом на губы завершили образ австралийской знаменитости.

Ночь свидания. По дороге на American Songbook, где будем приветствовать моего дорогого друга Ричарда Плеплера,

– написала перед вечеринкой Николь Кидман.

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 29 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений Break (@larevistabreak_) 30 Тра 2018 р. о 5:25 PDT

Однако не яркий образ звездной красавицы привлек большое внимание к супругам. Вопреки слухам о возможном разводе Николь Кидман и Кит Урбан выглядели счастливо вместе. Более того, супруги страстно поцеловались, что успели запечатлеть фотографы.

Допис, поширений HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag) 30 Тра 2018 р. о 6:41 PDT

Допис, поширений Ask Sassk (@asksassk) 30 Тра 2018 р. о 8:14 PDT

Напомним, что В СМИ распространили информацию, что брак актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана трещит по швам. По словам инсайдеров, причиной этого стали многочисленные вечеринки, которые посещает музыкант, и его тяга к алкоголю. Звездная пара после 12 лет совместной жизни решила даже официально развестись, утверждали они. Однако после резонанса в прессе они не перестают успокаивать поклонников совместными милыми снимками, а недавно Кит Урбан публично исполнил для своей любимой песни.