Николь Кидман и Кит Урбан страстно целовались на вечеринке: фотофакт
Пока весь мир переживает за идеальный брак актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана, пара продолжает демонстрировать свои чувства на публике. Так, во время вечеринки в Нью-Йорке супруги горячо целовались.
29 мая в Нью-Йорке состоялась роскошная вечеринка American Songbook. Светское мероприятие состоялось в честь дня рождения Ричарда Плеплера, который является главным директором HBO. Событие не обошли вниманием супруги Николь Кидман и Кита Урбана, который, по информации СМИ, находится на грани развода.
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Очаровательная актриса затмила всех в сверкающем платье серебряного цвета от Givenchy, которое Николь Кидман дополнила босоножками на каблуке. Элегантная прическа и стильный макияж с акцентом на губы завершили образ австралийской знаменитости.
Ночь свидания. По дороге на American Songbook, где будем приветствовать моего дорогого друга Ричарда Плеплера,
– написала перед вечеринкой Николь Кидман.
Однако не яркий образ звездной красавицы привлек большое внимание к супругам. Вопреки слухам о возможном разводе Николь Кидман и Кит Урбан выглядели счастливо вместе. Более того, супруги страстно поцеловались, что успели запечатлеть фотографы.
Напомним, что В СМИ распространили информацию, что брак актрисы Николь Кидман и музыканта Кита Урбана трещит по швам. По словам инсайдеров, причиной этого стали многочисленные вечеринки, которые посещает музыкант, и его тяга к алкоголю. Звездная пара после 12 лет совместной жизни решила даже официально развестись, утверждали они. Однако после резонанса в прессе они не перестают успокаивать поклонников совместными милыми снимками, а недавно Кит Урбан публично исполнил для своей любимой песни.
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