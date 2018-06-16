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Николь Кидман снялась на обложку журнала в образе королевы морей: фото

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Постер к фильму "Аквамен"
Постер к фильму "Аквамен" / Фото из открытых источников

Знаменитая киноактриса Николь Кидман украсила обложку журнала Entertainment Weekly в образе королевы Атланны, героини фильма "Аквамен".

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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Отметим, что главного героя в фильме исполняет Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов". В ленте также снимаются Эмбер Херд, Дэниэл Рэдклифф, Дольф Лундгрен.

Премьера фильма запланирована на 20 декабря 2018 года.

ніколь кідман в образі атланни
Николь Кидман в фильме "Аквамен" / Instagram

На фото Николь Кидман появилась в облегающем костюме и королевской тиаре. Известно, что по сюжету Аквамен будет претендовать на трон семи морей и пытаться бороться с загрязнением морских владений. Однако детали сюжета пока не раскрываются.

 

Thank you @creepypuppet for inviting me into your vision. #Aquaman

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Теги: LifeStyle Кино Николь Кидман
Источник: 24 Канал
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