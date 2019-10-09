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      Николаенко: В случае принятия изменений в Налоговый кодекс можно навредить имиджу Украины

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      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / 5.ua

      В случае поспешного принятия изменений в Налоговый кодекс можно навредить имиджу Украины и окончательно испортить ее инвестиционный климат.

      Об этом в эфире 24 канала заявил народный депутат Украины Андрей Николаенко.

      "Имидж государства, иногда, стоит на порядок выше, чем миллиард гривен или даже 5 миллиардов гривен в бюджете. Под имидж государства, которое является адекватным стабильным партнером, можно получить больше инвестиций, чем сегодня собранные налоги", – отметил Андрей Николаенко.

      Как известно, парламент на прошлой неделе не успел рассмотреть в первом чтении проект закона 1210. Против его положений неоднократно выступали экономисты, промышленники и эксперты. Документом предусмотрено существенное повышение рентных платежей на добычу железной руды и двойное налогообложение продуктов переработки. Если его не отзывать, а принять, то импортировать руду станет в разы дешевле, чем добывать самостоятельно, предупредили депутатов экономисты.

      Как сообщила финансовый директор компании Метинвест Юлия Данкова: "Законопроект 1210 нужно отозвать с рассмотрения Верховной Рады", сославшись на заявление профильного комитета парламента Даниила Гетманцева.

      Даже глава профильного комитета Данил Гетманцев сказал, что проект закона между чтениями будет переработан на 60%. То есть, есть смысл его отозвать и подать заново. В случае его принятия доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87%, что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразной. Данный законопроект нужно обсуждать с привлечением международных экспертов,
      – отметила Юлия Данкова.

      После принятия закона 1210 Украине прогнозируют сокращение валютных поступлений и массовую потерю рабочих мест из-за неспособности конкурировать на рынке железной руды с Россией, где уже ее добыча стоит вдвое дешевле чем в Украине, а будет стоить дешевле почти в 10 раз.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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