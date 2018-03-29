"Николаев" сенсационно победил команду "Будивельник" в серии плей-офф Суперлиги: фото с матча

Игра на выбывание началась с сенсации. 29 марта 2018 года в первом матче плей-офф Суперлиги действующий чемпион"Будивельник" на домашнем паркете в Киеве не смог ничего противопоставить "Николаеву".

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

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Гости проиграли соперникам лишь первую четверть, а вот в каждой из трех последующих не оставили будивелам шансов. 63:82 – в серии до двух побед "Николаев" повел 1:0.



"Николаев" – "Будивельник"/ fbu.ua



"Николаев" – "Будивельник"/ fbu.ua



"Николаев" – "Будивельник"/ fbu.ua



"Николаев" – "Будивельник"/ fbu.ua

Южненцы сумели справиться с БИПой 80:69. А вот в третьем матче четверга безудержная атака "Черкасских мавп" камня на камне не оставила от обороны "Политехника". Особенно постарался лидер хозяев Александр Кольченко, который завершил матч с рекордом сезона – 40 очков. В итоге черкасская команда отпраздновала победу 128:89, и теперь ведет в серии 1:0.

Напомним, с победы стартовал в плей-офф "Химик".