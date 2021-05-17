В Николаевской области на трассе загорелся автомобиль. Когда спасатели приехали, пламя было высотой несколько метров. До момента возгорания Citroen просто стоял на обочине. В сети опубликовали видео момента пожара.

В ГСЧС Николаевской области в комментарии 24 каналу сообщили, что к пожарным обратились 17 мая в 12:40. Пожар случился на 87 километре трассы Мелитополь – Одесса – Новоазовск. Пока причину инцидента устанавливают.

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Пожар автомобиля на трассе на Николаевщине: видео телеграм-канала "Одесса info"

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Огонь полностью погасили через час после обращения спасателей. Автомобиль Citroen стоял на обочине и загорелся. На месте работало одно отделение пожарных.



Спасатели возле автомобиля, который горит на трассе / Фото ГСЧС

Очевидцы сняли момент, когда спасатели только начинают тушение. На видеозаписи огонь полностью окутывает корпус автомобиля, поэтому его практически не видно.



Пожар автомобиля в Николаевской области / Фото ГСЧС

С обеих сторон остановилось движение автомобилей. Как следствие, не могли проехать не только легковушки, но и грузовики.



Пожарные тушат автомобиль на Николаевщине / Фото ГСЧС