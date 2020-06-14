Нардепа Николая Тищенко избрали руководителем Киевской городской организации "Слуга народа". Кандидатуру парламентария-ресторатора утвердил Высший совет партии.

Тищенко утвердил Высший совет партии

О новой должности Тищенко сообщается на сайте президентской политсилы.

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Для меня сегодня особенный день – я возглавил киевское отделение партии "Слуга народа". Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открытыми для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!

– отметил Тищенко.

Кто является членами городского совета парторганизации Киева:

Александр Ткаченко;

Андрей Холодов;

Анна Бондарь;

Марьяна Безуглая;

Людмила Буймистер;

Роман Грищук;

Дмитрий Гурин;

Артем Дубнов;

Леся Забуранная;

Максим Перебийнис;

Анна Пуртова;

Сергей Швец;

Богдан Яременко;

Александр Юрченко.

"Слуга народа" выбрала руководителей ячеек во многих регионах

Отметим, что 14 июня в "Слуге народа" назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Обратите внимание! Киевский областной центр партии "Слуга Народа" 14 июня возглавил скандально известный нардеп Александр Дубинский.

Мэрские амбиции Тищенко

Николая Тищенко не раз называли одним из возможных кандидатов на выборах мэра Киева. Правда, для этого ему придется победить в праймериз – предварительном голосовании, на котором будут избирать одного кандидата от "Слуги народа".

Когда состоятся выборы мэра Киева?

За нового мэра киевляне будут голосовать 25 октября 2020 года. В это время в Украине пройдут местные выборы, на которых будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также депутатов областных советов.

Тищенко не раз попадал в курьезные моменты: перечень