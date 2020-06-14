Наконец-то главный в Киеве: Тищенко возглавил столичный центр "Слуги народа"
Нардепа Николая Тищенко избрали руководителем Киевской городской организации "Слуга народа". Кандидатуру парламентария-ресторатора утвердил Высший совет партии.
Тищенко утвердил Высший совет партии
О новой должности Тищенко сообщается на сайте президентской политсилы.
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Для меня сегодня особенный день – я возглавил киевское отделение партии "Слуга народа". Мы создаем настоящую народную партию, которая пришла в политику надолго. Мы были, есть и будем открытыми для киевлян и для всех тех, кто хочет строить новую и сильную Украину и по-настоящему европейский Киев. Для меня это большая честь!
– отметил Тищенко.
Кто является членами городского совета парторганизации Киева:
- Александр Ткаченко;
- Андрей Холодов;
- Анна Бондарь;
- Марьяна Безуглая;
- Людмила Буймистер;
- Роман Грищук;
- Дмитрий Гурин;
- Артем Дубнов;
- Леся Забуранная;
- Максим Перебийнис;
- Анна Пуртова;
- Сергей Швец;
- Богдан Яременко;
- Александр Юрченко.
"Слуга народа" выбрала руководителей ячеек во многих регионах
Отметим, что 14 июня в "Слуге народа" назначили руководителя Криворожской городской партийной организации и руководителей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.
Мэрские амбиции Тищенко
Николая Тищенко не раз называли одним из возможных кандидатов на выборах мэра Киева. Правда, для этого ему придется победить в праймериз – предварительном голосовании, на котором будут избирать одного кандидата от "Слуги народа".
Когда состоятся выборы мэра Киева?
За нового мэра киевляне будут голосовать 25 октября 2020 года. В это время в Украине пройдут местные выборы, на которых будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также депутатов областных советов.
Тищенко не раз попадал в курьезные моменты: перечень
- Николай Тищенко вместе со своей командой пополнил запасы песка на детских площадках Киева. Помпезность, с которой об этом сообщил нардеп, вызвала в соцсетях бурную реакцию.
- Тищенко решил проехаться в общественном транспорте во время карантина. Так он проверял состояние транспорта и соблюдение там санитарных условий. Поговаривали, что нардеп не заплатил за проезд, "потому что депутат". Впрочем, эту информацию Тищенко опроверг.
- А еще был скандал со "штабом" в ресторане Тищенко – "Велюр". Журналисты-расследователи узнали, что в заведении нардепа, несмотря на карантинные запреты, есть посетители.
- Также "слуга народа" умудрился "поздравить украинцев с праздником" – Чернобыльской катастрофой.
- Тищенко объяснял свое понимание формулы Штайнмайера, используя такие метафоры, как "надувная кукла" и "насос".