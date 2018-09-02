Николай Костер-Валдау рассказал про неожиданный финал 8 сезона "Игры престолов"

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" Николай Костер-Валдау, который на протяжении всех сезонов ленты выполнял роль Джейми Ланистера, признался, что финал последнего сезона будет очень неожиданным.

Об этом киноактер рассказал в The Huffington Post.

Николай отметил, что фанаты сериала не будут разочарованы окончанием ленты канала HBO.

Читайте также: HBO опубликовал первый тизер "Игры престолов"

Когда я закончил читать сценарий, я написал письмо, в котором честно признался создателям, что не могу себе представить лучшего завершения этой истории. Это очень удовлетворительный, и в то же время неожиданный финал. Свершилось все то, на что я надеялся. В этом финале есть смысл. Этот финал не похож на те истории, в которых на последних секундах вы узнаете имя убийцы. Они сделали очень, очень хорошую работу,

– искренне поделился Костер-Вальдау.

По завершению съемок "Игры престолов" он добавил, что прощание со всей съемочной командой сериала было очень эмоциональным: В самом конце все мы были переполнены эмоциями. Да, не стану скрывать, были и слезы".

Напомним, что несколько месяцев назад о завершении съемок сериала "Игра престолов" сообщили и другие звезды в соцсетях. Так, Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) призналась, что никогда бы не смогла подумать, что за почти 10 лет съемок в сериале может получить настоящую семью. Мэйси Уильямс (Ария Старк) в свою очередь опубликовала снимок, где показала кроссовки, заляпанные кровью, и попрощалась со съемками "Игры престолов".