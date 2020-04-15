Николая Поворозника обвиняют во взяточничестве: биография заместителя Кличко
СБУ задержала посредника Николая Поворозника 14 апреля. Причина – замглавы КГГА подозревают в том, что он требовал 125 тысяч долларов взятки за разрешение на строительство. 24 канал подготовил биографию и факты из личной жизни Поворозника.
Биография и личная жизнь Николая Поворозника
Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 года. Сейчас ему 48 лет. Родом чиновник из села Святец Теофильского района Хмельницкой области.
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После окончания 8 класса школы будущий заместитель главы КГГА переехал во Львов, где поступил в суворовское училище. Так в Советском Союзе называли военные лицеи для юношей в честь полководца Александра Суворова.
После училища и развала Советского Союза Поворозник служил в Украинских вооруженных силах. Службу в армии будущий чиновник проходил в течение 1995 – 2001 годов.
Николай Поворозник вместе с женой Валентиной имеют двоих детей – сына Юрия и дочь Марту. Семья Поворозников живет в Гостомеле, который принадлежит к Ирпенскому горсовету Киевской области.
В фейсбуке столичного чиновника найти фото с семьей – нереально. Вся лента Поворозника занята рабочими фото – от встреч с другими чиновниками, как украинскими, так и зарубежными, и до "кличковских" купаний в проруби.
Что действительно заметно невооруженным глазом – так это любовь Поворозника к футболу. Уж слишком много у него фото, связанных с "игрой миллионов".
Николай Поворозник: смотрите фото
Карьера Николая Поворозника, или Как "пересидеть" 7 голов КГГА
В Киевскую городскую государственную администрацию Николай Поворозник пришел еще в 2001 году – сразу после окончания службы в армии. С тех пор он реально "пересидел" 7 глав КГГА и 4 мэров Киева.
В 2001 году он стал главным специалистом, а впоследствии и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства КГГА. Тогда во главе столицы еще был Владимир Омельченко.
Когда к власти в Киеве пришел Леонид Черновецкий, Поворозник возглавил Главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.
Там он проработал вплоть до времен Александра Попова и Галины Гереги. Тогда, чтобы мест для трудоустройства хватало всем друзьям, Янукович впервые разделил должности мэра Киева и главы КГГА. Такое возможно только в Киеве и Севастополе – городах, которые имеют специальный статус, а следовательно, и городскую госадминистрацию.
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Впоследствии Поворозник работал в управлении промышленной, научно-технической и инновационной политики, в департаментах промышленности и развития предпринимательства, а также экономики и инвестиций КГГА.
Еще большие карьерные успехи ждали столичного чиновника, когда к власти пришел Виталий Кличко. В 2016 году Поворозник стал заместителем главы КГГА, а уже в 2017 году – первым заместителем.
Состояние Николая Поворозника
Как и у любого "порядочного" чиновника, значительная часть декларации Поворозника записана на жену и детей. К сожалению, в свободном доступе пока есть только ежегодная декларация за 2019 год, а также декларации, где указана зарплата чиновника.
Жена Поворозника вместе с дочерью декларируют дом в Гостомеле на 193 квадратных метра. Кроме того, у их семьи также есть квартира в Гостомеле на 43 квадрата.
Кроме того, в декларации указаны земельный участок в Гостомеле на 1 тысячу 496 квадратов и еще два в Василькове – по 1000 квадратных метров каждый. Также указана на то время недостроенная квартира в Киеве на 43 квадрата.
Сам Поворозник также декларирует мотоцикл, а его жена – два автомобиля:
- мотоцикл BMW K1200R 2006 года – стоимость стартует от 3 тысяч долларов;
- автомобиль Москвич М412 1990 года – стоимость от 400 долларов;
- автомобиль Volvo V-40 2013 года – от 12 тысяч долларов.
В 2019 году Поворозник декларировал и сбережения. Большинство из них он держит в национальной валюте, а также все средства, за исключением 700 тысяч гривен, – в наличке. Сбережения Поворозника:
- почти 3,1 миллиона гривен;
- 30 тысяч долларов.
Дело против Поворозника
Сотрудники СБУ задержали якобы посредника Николая Поворозника, который требовал взятку у застройщика. За разрешение на строительство с компании якобы "сбивали" 125 тысяч долларов.
Посредника задержали на получении 60 тысяч долларов. Вероятно, первого "транша" из общей суммы. Впрочем это еще не все – они планировали получить взятку и за другой объект. Там уже говорится о 246 тысячах долларов.
Сам Поворозник в своем фейсбуке заверил, что взяток не брал, а сообщника называет "лицом, которое вспоминают в публикациях". Кроме того, утверждает: с ним ни о каких взятках не договаривался.
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