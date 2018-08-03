Николай Тищенко с обнаженным торсом принял вызов на "Танцы со звездами": видео

Телеведущий и ресторатор Николай Тищенко принял вызов певицы Мишель Андраде (Michelle Andrade) и присоединился к участникам второго сезона танцевального шоу "Танцы со звездами".

Как ранее сообщалось, первый прямой эфир "Танцев со звездами" состоится 26 августа в 21:00.

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На своей странице в Instagram Тищенко опубликовал курьезное видео, в котором согласился стать участником танцевального шоу. В ролике ресторатор надел фартук на голый торс и начал пританцовывая готовить мясо.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 р. о 6:28 PDT

Тищенко также бросил вызов #танціззіркамиchallenge певице Злате Огневич.

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 3 Сер 2018 р. о 6:37 PDT

"Танцы со звездами" Второй сезон шоу "Танцы со звездами" стартует 26 августа на канале 1 + 1. Звездными судьями проекта будут Екатерина Повар, Влад Яма и Дмитрий Монатик. На участие в шоу уже согласились Маша Ефросинина, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин, Денис Беринчик, Анита Луценко, Слава Каминская и Павел Вишняков, Мишель Андраде и Мишель Андраде.