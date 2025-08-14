Осужденного за госизмену экс-замглавы МВД Крыма Федоряна передадут России
- Экс-заместителя главы МВД Крыма Николая Федоряна, осужденного за госизмену, освободили для обмена с Россией как военнопленного.
- Федорян передавал транспорт российским спецслужбам для перевозок незаконно задержанных украинцев, имел российский паспорт и поддерживал связь с враждебными государственными органами.
В Киеве суд освободил осужденного за госизмену экс-замглавы МВД Крыма Николая Федоряна от отбывания наказания. Причиной такого приговора стало решение передать его для обмена как военнопленного.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебного репортера" и постановление от 11 августа.
Что известно о деле Федоряна?
В октябре 2024 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Федоряна за государственную измену к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Тот согласился на обмен и написал соответствующее заявление, а параллельно еще и обжаловал приговор.
В июне 2025 года было назначено повторное рассмотрение апелляционной жалобы Федоряна, но позже он самостоятельно отказался.
А уже 5 августа Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными решил передать предателя России для обмена как военнопленного.
Федорян обвинялся в том, что он не менее 12 раз передавал транспорт ГУП РК "Черноморнефтегаз" российским спецслужбистам и другим незаконным правоохранительным органам оккупантов, которые использовали его для "следственных действий" и перевозки незаконно задержанных украинцев в места лишения свободы якобы с целью борьбы с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".
Сам Федорян свою вину не признавал. Утверждал, что он занимался только документами и закупками техники, а выделял транспорт другое подразделение. Также уверял, что якобы не участвовал в обысках домов крымских татар.
Но в мобильном телефоне предателя нашли соответствующие доказательства. К тому же он записывал свои телефонные разговоры.
Известно, что он также поддерживал связь с представителями пограничной службы, министерства обороны России и таможенной службы и называл представителей государственных органов Украины "хохлами".
Что известно о Федоряне?
Федорян работал в органах внутренних дел примерно 30 лет, а в 2011 году, будучи заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым, ушел на пенсию.
В 2012 он устроился на госпредприятие "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта.
Затем, несмотря на оккупацию, он остался в Крыму, получил российский паспорт и продолжил работать на базе захваченного украинского предприятия, который оккупанты назвали ГУП РК "Черноморнефтегаз".
С тех пор Федорян ежегодно посещал своих родителей пожилого возраста на материковой части Украины.
Но в ноябре 2020 года его задержали на пункте пропуска "Каланчак". Тогда в его телефоне нашли доказательства сотрудничества с российской ФСБ.