В Киеве суд освободил осужденного за госизмену экс-замглавы МВД Крыма Николая Федоряна от отбывания наказания. Причиной такого приговора стало решение передать его для обмена как военнопленного.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебного репортера" и постановление от 11 августа.

Смотрите также Крымчанина задержали в Москве за пикет против цензуры: держал плакат с цитатой об Оруэлле

Что известно о деле Федоряна?

В октябре 2024 года Голосеевский райсуд Киева приговорил Федоряна за государственную измену к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Тот согласился на обмен и написал соответствующее заявление, а параллельно еще и обжаловал приговор.

В июне 2025 года было назначено повторное рассмотрение апелляционной жалобы Федоряна, но позже он самостоятельно отказался.

А уже 5 августа Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными решил передать предателя России для обмена как военнопленного.

Федорян обвинялся в том, что он не менее 12 раз передавал транспорт ГУП РК "Черноморнефтегаз" российским спецслужбистам и другим незаконным правоохранительным органам оккупантов, которые использовали его для "следственных действий" и перевозки незаконно задержанных украинцев в места лишения свободы якобы с целью борьбы с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Сам Федорян свою вину не признавал. Утверждал, что он занимался только документами и закупками техники, а выделял транспорт другое подразделение. Также уверял, что якобы не участвовал в обысках домов крымских татар.

Но в мобильном телефоне предателя нашли соответствующие доказательства. К тому же он записывал свои телефонные разговоры.

Известно, что он также поддерживал связь с представителями пограничной службы, министерства обороны России и таможенной службы и называл представителей государственных органов Украины "хохлами".

Что известно о Федоряне?

Федорян работал в органах внутренних дел примерно 30 лет, а в 2011 году, будучи заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым, ушел на пенсию.

В 2012 он устроился на госпредприятие "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта.

Затем, несмотря на оккупацию, он остался в Крыму, получил российский паспорт и продолжил работать на базе захваченного украинского предприятия, который оккупанты назвали ГУП РК "Черноморнефтегаз".

С тех пор Федорян ежегодно посещал своих родителей пожилого возраста на материковой части Украины.

Но в ноябре 2020 года его задержали на пункте пропуска "Каланчак". Тогда в его телефоне нашли доказательства сотрудничества с российской ФСБ.