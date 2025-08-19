Президент Венесуэлы Николас Мадуро 19 августа заявил о решении мобилизовать 4,5 миллиона гражданских ополченцев по всей стране. Причиной этого, по словам политика, являются "угрозы США начать войну" против его страны.

Что известно о решении Мадуро мобилизовать ополченцев?

Во время выступления на встрече с губернаторами и мэрами своей правящей коалиции Николас Мадуро объявил о планах укрепления сельских и городских ополчений, а также организации боевых групп на заводах и рабочих местах.

Он охарактеризовал этот шаг как "идеальное сочетание людей, полиции и вооруженных сил" для "обеспечения мира и суверенитета страны", заявив, что "народ готов сопротивляться любому наступлению".

Заявление Мадуро последовало после высказываний министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, который обвинил Вашингтон в попытке "оправдать военные действия в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркоторговлей".

Ранее в этом месяце генеральный прокурор США Памела Бонди предложила вознаграждение в размере 50 миллионов долларов США за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Американская правоохранительница обвинила президента Венесуэлы в связях с международной наркоторговлей. Мадуро отверг эти обвинения.

Как происходит обострение между США и Венесуэлой?

Еще во время президентской кампании к выборам в 2024 году Дональд Трамп сделал борьбу с наркокартелями центральной целью своей администрации. Это была часть более широких усилий по ограничению миграции и обеспечения безопасности южной границы США.

Известно, что США обвиняют президента Венесуэлы в содействии наркокартелям – Картеля солнц (Cartel de los Soles), Поезда из Арагуа (Tren de Aragua) и картеля Синалоа – с целью поставки кокаина и фентанила в США. Администрация Трампа также ранее объявила о санкциях против группировок и правительства Мадуро.

Агентство Reuters писало, что 19 августа к берегам Венесуэлы направляются три американских эсминца с управляемыми ракетами – USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson, на борту которых находятся 4 000 моряков и морских пехотинцев. Вместе с ними будут действовать самолет-разведчик P-8 и ударная подводная лодка. Военные США планируют работать в международных водах и воздушном пространстве, осуществлять разведку и, при необходимости, наносить точечные удары для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями.