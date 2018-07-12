Никому, в том числе и России, не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО, – Порошенко

В четверг, 12 июля, в Брюсселе на саммите НАТО Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евроатлантической интеграции Украины не сможет помешать ни одно государство в мире, в том числе и Российская Федерация.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

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Как подтверждают итоги этого саммита, "двери НАТО для Украины открыты. Нам надо проводить реформы, делать совместимость, переводить под стандарты НАТО сектор обороны и безопасности. Я считаю, что мы продвинулись достаточно эффективно и достаточно далеко", – прокомментировал Петр Порошенко.

Хочу подчеркнуть, что никому, в том числе и Российской Федерации, не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа, и я как президент это суверенное право буду защищать,

– отметил Президент Украины.

"Моя цель как президента и как Верховного главнокомандующего Вооруженных сил, – чтобы Украина имела перспективу членства, что было подтверждено на саммите, что и было сделано", – добавил Петр Порошенко.

Правда, как подчеркнул Президент Украины, никаких дат он не назовет.

Напомним, во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО Петр Порошенко заявил, что страны НАТО и дальше будут поддерживать Украину. По его словам, фактически в каждом выступлении на протяжении двух дней саммита звучали слова поддержки Украине.