Nikon представила камеру с очень мощным приближением: цена новинки

Компания Nikon официально представила свою новую фотокамеру Coolpix P1000. Самое большое преимущество этой камеры – мощный объектив, который может приблизить изображение в более чем сотню раз.

Об этом сообщает издание Tehnot.com.

Стекло камеры NIKKOR 24-3000 мм имеет светосилу от f/2.8 до f/8 и обеспечивает приближения в 125 раз. Чтобы обеспечить хорошую четкость производитель добавил фирменное низкодисперсионного стекло ED и Super ED.

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Кроме того, Nikon Coolpix P1000 имеет 16-Мп сенсор, ISO 100-6400, серийную съемку 7 к/с, возможность записи видео в 4К до 30 к/с.

Камера Coolpix P1000

Вес камеры составляет 1,4 кг. Одного заряда аккумулятора хватит на 250 фотографий или 1 час 20 минут видео.

Стоимость Nikon Coolpix P1000 составляет от 999 (26 тысяч гривен) долларов в США или 1099 евро (35 100 гривен).

Так камера Coolpix P1000 снимает видео

Новинка поступит в продажу уже в сентябре.

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