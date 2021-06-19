Поисками девушки занимались полицейские, спасатели и нацгвардейцы. На помощь им пришли волонтеры.

Читайте также В Киеве подросток упал с 3 этажа: с друзьями гуляли в недострое

Найти девушку помогла служебная собака

19 июня служебная собака привела кинолога к территории позади одного из промышленных зданий. Там и нашли тело. На место происшествия сразу выехали эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.

Ребенок пошел гулять вечером и не вернулся

Отметим, что сообщение об исчезновении девушки-подростка поступило еще 15 июня. Мать сообщила, что дочь вечером пошла гулять и не вернулась домой. На розыски бросили все службы полиции. На помощь пришли военные и кинологи с собаками. Проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки и лесополосы, а также заброшенные здания. Пока причины смерти не сообщают.

На Львовщине в реке утонул 14-летний парень

Недавно на Львовщине тоже исчез 14-летний парень. Юноша пошел плавать 16 июня и не вернулся. На реку немедленно отправились работники ГСЧС. К сожалению, подростка вытащили из воды мертвым и врачи ничем не могли помочь.