В Никополе Днепропетровской области ученик-девятиклассник решил совместить два "удовольствия" – алкогольное опьянение и одурение медицинскими препаратами. Парня вовремя обнаружили прохожие на улице Героев Чернобыля, рядом с домом №7.

Старшеклассника направили в никопольскую детскую больницу. Врачи констатировали отравление. Их оперативные действия спасли жизнь подростку и сегодня его уже выписали.

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О причинах, побудивших парня к этому поступку, сейчас ничего не известно. Есть информация, что его мать лишена родительских прав, а проживает он с бабушкой.

Как сообщила 24 канала начальник отдела коммуникаций ГУНП в Днепропетровской области Анна Сторчевська, информация по данному случаю сейчас проверяется правоохранителями. Наши журналисты будут следить за развитием событий и сообщать о новых данных.

Таблетки становятся "модными"

В последнее время подростки в нашей стране нередко попадают в больницы с медикаментозным отравлением.

Так 7 марта в Сумах молодая девушка отравилась, приняв 30 обезболивающих таблеток. А 3 марта аналогичный инцидент произошел в Кременчуге.

Нередко подобные случаи заканчиваются трагически – к примеру, в Боярке (Киевская область) две семиклассницы проглотили по сорок таблеток какого-то препарата. Одну из них спасти не удалось.

Недавно на Прикарпатье девочки 12 и 13 лет также попали в реанимацию городской детской больницы – школьницы наглотались таблеток, одна из них выпила аж 70.

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