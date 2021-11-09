Согласно правилам движения, водители в таких случаях должны соблюдать требования дорожных знаков. Об этом сообщили в патрульной полиции 9 ноября утром.

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Плановое отключение света

Светофоры не будут работать временно из-за отсутствия электроэнергии во многих районах города.

При усложнении движения патрульные полицейские будут вручную регулировать транспорт на перекрестках.

По данным телеграм-канала "Одесса Сейчас", пробки образовались на таких улицах:

перекресток улиц Архитекторской Отважных;

перекресток улиц Люстдорфской дороги и Невского;

перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Уильямса;

перекресток улицы Академика Уильямса и "Эпицентра";

перекресток улиц Люстдорфской дороги и Донского;

перекресток улиц Академика Королева и Инглеге;

перекресток улиц Балковской и Дальницкой;

перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Глушко;

перекресток проспекта Небесной Сотни и ЖК "Радужного";

перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Левитана.

Перекресток Небесной Сотни и Академика Глушко: видео из телеграма "Одесса Сейчас"

Перекресток улиц Балковской и Дальницкой: видео из телеграма "Одесса Сейчас"