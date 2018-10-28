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      Никто из кандидатов в президенты не ответил внятно, что делать с войной с РФ, – активист

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      Геннадий Друзенко обратил внимание, что пока никто из кандидатов в президенты Украины не ответил внятно, что делать с войной в Донбассе
      Геннадий Друзенко обратил внимание, что пока никто из кандидатов в президенты Украины не ответил внятно, что делать с войной в Донбассе / Konkurent.in.ua

      Пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дал вразумительного ответа на вопрос "что делать с войной с Россией?". Это удивительно, при том что все социологические опросы свидетельствуют о том, что война на Донбассе – одна из самых больших проблем для всех украинцев.

      Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал украинский юрист, общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

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      Я думаю, что кто-то наконец выйдет и честно скажет, что война – всерьез и надолго, возможно, немного притухнет, возможно, даже снова будет активизироваться, но мы готовиться бороться с Россией десятилетиями. Мы должны учиться жить, как Израиль и развиваться, и обороняться. Это обидно, это неприятно, это больно, но это и правда, которая объективна, по моему мнению,
      – рассказал активист.

      В этом контексте Друзенко раскритиковал нечеткие заявления трех кандидатов в президенты: Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и действующего главы государства Петра Порошенко.

      "Пока же Гриценко нам рассказывает, что он с какими-то "вменяемыми" чуваками из Москвы "перетирает" о прекращении войны. Хорошо, назови хоть фамилии. Интересно, кто еще в Кремле вменяемый? Юлия Владимировна в конце месяца расскажет свой план. Пока на эту тему она не дала ответа – только упоминания Будапештского меморандума. К сожалению, он оказался недостойным той бумаги, на котором было написан", – считает украинский юрист.

      Он добавил, что Порошенко в свою очередь "рассказывает о каких-то миротворцах, мы об этом уже говорили, не говоря уже, что без согласия Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН ни один миротворец в Украине не появится".

      Друзенко отметил, что "хотелось бы услышать хоть от одного кандидата в президенты такой ​​неприятный, но честный ответ (что война в Донбассе затянется надолго, – ред.)".

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      Да, мы все устали от войны, украинское войско в основном не воюет, а годами сидит в окопах. Да, и военные и те, кто им помогал, теряют мотивацию. Но именно война на востоке остается для Украины главным вызовом. И главные претенденты на высший пост пока не готовы дать на него честный ответ,
      резюмировал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова.

      Напомним, следующие выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. А 27 октября 2019 года пройдут выборы в Верховную Раду.

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Юлия Тимошенко Анатолий Гриценко Волонтеры Украина – Россия Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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