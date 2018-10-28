Никто из кандидатов в президенты не ответил внятно, что делать с войной с РФ, – активист

Пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дал вразумительного ответа на вопрос "что делать с войной с Россией?". Это удивительно, при том что все социологические опросы свидетельствуют о том, что война на Донбассе – одна из самых больших проблем для всех украинцев.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал украинский юрист, общественный активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

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Я думаю, что кто-то наконец выйдет и честно скажет, что война – всерьез и надолго, возможно, немного притухнет, возможно, даже снова будет активизироваться, но мы готовиться бороться с Россией десятилетиями. Мы должны учиться жить, как Израиль – и развиваться, и обороняться. Это обидно, это неприятно, это больно, но это и правда, которая объективна, по моему мнению,

– рассказал активист.

В этом контексте Друзенко раскритиковал нечеткие заявления трех кандидатов в президенты: Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и действующего главы государства Петра Порошенко.

"Пока же Гриценко нам рассказывает, что он с какими-то "вменяемыми" чуваками из Москвы "перетирает" о прекращении войны. Хорошо, назови хоть фамилии. Интересно, кто еще в Кремле вменяемый? Юлия Владимировна в конце месяца расскажет свой план. Пока на эту тему она не дала ответа – только упоминания Будапештского меморандума. К сожалению, он оказался недостойным той бумаги, на котором было написан", – считает украинский юрист.

Он добавил, что Порошенко в свою очередь "рассказывает о каких-то миротворцах, мы об этом уже говорили, не говоря уже, что без согласия Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН ни один миротворец в Украине не появится".

Друзенко отметил, что "хотелось бы услышать хоть от одного кандидата в президенты такой ​​неприятный, но честный ответ (что война в Донбассе затянется надолго, – ред.)".

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Да, мы все устали от войны, украинское войско в основном не воюет, а годами сидит в окопах. Да, и военные и те, кто им помогал, теряют мотивацию. Но именно война на востоке остается для Украины главным вызовом. И главные претенденты на высший пост пока не готовы дать на него честный ответ,

– резюмировал руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова.

Напомним, следующие выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. А 27 октября 2019 года пройдут выборы в Верховную Раду.