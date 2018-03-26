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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Никто нам не даст понять, что мир уже близко, — эксперт об обострении на фронте

243 Читати новину українською

За прошедшие сутки, 25 марта, на фронте произошло 44 обстрела. Это может быть для отвлечения внимания, ведь над Черным морем летают бомбардировщики российских военно-воздушных сил.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вражеский конфликт продолжается, его никто со стороны России не отменял. Пока никакой перспективы в решении (конфликта –24) я не вижу", – отметил он.

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Жданов считает, что это не связано с тем, что россияне выбрали старого нового президента. Ведь сейчас для Путина не лучшее время, чтобы играть в конфронтацию вооруженных конфликтов. На сегодняшний день ситуация для России складывается непросто: многие страны готовы выслать дипломатов из РФ, а также под угрозой оказалось проведение Чемпионата по футболу.

Эксперт убежден, что это внутреннее дело Украины с Российской Федерацией в плане противостояния на линии разграничения. С помощью таких огненных нападений и убийства украинских военных на фронте наше государство принуждают к минским договоренностям в контексте России.

Прогнозов относительно последующих нападений России эксперт сообщать не берется.

Она (война –24) примерно будет продолжаться в таком же темпе. Будут отдельные всплески и затишья. Но никто нам не позволит расслабиться и не даст понять, что мир уже близко, пока мы не начнем принимать решительные действия по решению этого конфликта,
– говорит Олег Жданов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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