Никто нам не даст понять, что мир уже близко, — эксперт об обострении на фронте

За прошедшие сутки, 25 марта, на фронте произошло 44 обстрела. Это может быть для отвлечения внимания, ведь над Черным морем летают бомбардировщики российских военно-воздушных сил.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Вражеский конфликт продолжается, его никто со стороны России не отменял. Пока никакой перспективы в решении (конфликта –24) я не вижу", – отметил он.

Читайте также: Оккупанты резко усилили обстрелы на фронте: есть погибший

Жданов считает, что это не связано с тем, что россияне выбрали старого нового президента. Ведь сейчас для Путина не лучшее время, чтобы играть в конфронтацию вооруженных конфликтов. На сегодняшний день ситуация для России складывается непросто: многие страны готовы выслать дипломатов из РФ, а также под угрозой оказалось проведение Чемпионата по футболу.

Эксперт убежден, что это внутреннее дело Украины с Российской Федерацией в плане противостояния на линии разграничения. С помощью таких огненных нападений и убийства украинских военных на фронте наше государство принуждают к минским договоренностям в контексте России.

Прогнозов относительно последующих нападений России эксперт сообщать не берется.

Она (война –24) примерно будет продолжаться в таком же темпе. Будут отдельные всплески и затишья. Но никто нам не позволит расслабиться и не даст понять, что мир уже близко, пока мы не начнем принимать решительные действия по решению этого конфликта,

– говорит Олег Жданов.