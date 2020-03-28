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      Никто не хочет дефолта, – Зеленский ожидает 2 миллиарда долларов от МВФ в течение двух недель

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      Когда Украина выполнит требования МВФ о принятии закона о рынке земли и невозврате национализированных банков экс-владельцам, то сможет получить быстрый транш до 2 миллиардов долларов в течение 15 дней. "Это сможет поддержать наших людей", – считает Владимир Зеленский.

      Об этом Президент Украины говорил в пятницу, 27 марта, журналистам после заседания фракции "Слуга народа", пишет Интерфакс-Украина.

      Немного ранее МВФ обнародовал заявление об Украине: кредит могут дать даже больший, но при двух условиях

      Для согласования новой программы сотрудничества с МВФ Украина должна выполнить условия фонда (принятие законов о рынке земли о банках). 

      Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты, и этого не произойдет, и будет поддержка международных институтов, особенно МВФ,
      – подчеркнул Зеленский.

      По его словам, с руководством Фонда существует договоренность: "Как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш. Он будет около 2 миллиардов".

      Зеленский говорит, что эти деньги пойдут сразу в бюджет Украины, что позволит "поддержать наших людей".

      Также украинский лидер сообщил, что говорил с представителями МВФ "о реструктуризации долгов и переносе сроков", но пока не получил ответ.

      К теме Государственную землю сейчас продавать не будем, – Зеленский

      Коротко о новой программе сотрудничества Украины с МВФ

      • В начале декабря 2019 власть Украины договорились с МВФ о новой трехлетней программе EFF на 5,5 миллиарда долларов. Тогда первый транш кредита планировали получить еще в декабре.
      • Однако до сих пор окончательного решения по программе не принимали: мешало невыполнение Украиной условий Фонда.
      • В "Слуге народа" неоднократно говорили, что в случае выполнения условий о рынке земли и "антиколомойском" законе (который не позволит возвращать банки бывшим владельцам) размер программы EFF может достичь 8 миллиардов. 27 марта об этом еще раз заявил и президент Зеленский. 

      Выполнить условия МВФ Верховная Рада сможет 30 марта, в понедельник, когда соберется на внеочередное заседание.

       

      Въезд в Киев запрещен до 24 апреля, – Гончаренко
      27 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Банки Рынок земли Владимир Зеленский Кредит Транш МВФ МВФ
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