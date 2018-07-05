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"Никто не имеет права лишать человека жизни": архиепископ Климент написал резкое письмо Путину

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Климент отметил, что обратиться к президенту России его заставляет страх за жизнь осужденных в России Сенцова, Балуха и других граждан Украины
Климент отметил, что обратиться к президенту России его заставляет страх за жизнь осужденных в России Сенцова, Балуха и других граждан Украины / uain.press

Защитник политзаключенного Владимира Балуха на общественных началах архиепископ Крымский и Симферопольский Климент написал резкое письмо президенту РФ Владимиру Путину о заключенных в России и оккупированном Крыму украинцах.

В письме священнослужитель просит президента России Владимира Путина освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинцев, заключенных в России и аннексированном ею Крыму, передает "Крым.Реалии".

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Прошу вас проявить акт милосердия в отношении Сенцова, Балуха и других граждан Украины, осужденных по национальному признаку за свои убеждения. Освободить их и вернуть на родину в Украину. Никто не имеет права лишать человека жизни, только Бог. Я осознаю все последствия за эту просьбу. И готов разделить ответственность с теми, за кого прошу,
– отметил архиепископ.

Он пояснил, что обратиться к президенту России его заставляет страх за жизнь осужденных в России Сенцова, Балуха и других граждан Украины.

"Голодовка, объявленная Сенцовым и Балухом в знак протеста против беззакония и несправедливости, приводит меня в ужас от осознания того, что происходит. Они готовы идти на смерть ради торжества справедливости и правды Божией. А жизнь человека, дарованная Богом – бесценна", – добавляет архиепископ Климент.

Напомним, 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Новости Крыма Украина – Россия Владимир Путин Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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