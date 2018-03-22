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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Никто не имеет права оскорблять россиян, – посол России ответил на сравнение Путина с Гитлером

257 Читати новину українською
Александр Яковенко
Александр Яковенко / Соцсети

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что сравнение президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, которое сделал британский глава МИД Борис Джонсон, находится за пределами здравого смысла.

Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны.

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По словам посла России в Великобритании Александра Яковенко, такие слова являются "неприемлемыми и вполне безответственными".

Британское правительство свободно принять решение относительно участия страны в российском чемпионате мира, но никто не имеет права оскорблять русских людей, которые победили нацизм и потеряли более 25 миллионов людей, сравнивая нашу страну с нацистской Германией. Это находится за пределами здравого смысла, и мы не думаем, что его разделяют британские ветераны Второй мировой войны",
– подчеркнул дипломат.

В то же время он добавил, что решение, о принятии Россией Чемпионат мира, было решением со стороны всего мира, который является значительно большим, чем одна страна.

"Мы уверены на счет чемпионата и рады видеть каждого", – подчеркнул Яковенко.

Ответ России сравнению Путина с Гитлером: видео

Напомним, ранее сообщалось, что представители властей Великобритании и королевская семья не поедут на Чемпионат мира 2018 года, который запланирован в России. Кроме того, Соединенное Королевство призвало всех своих союзников бойкотировать российский ЧМ.

Теги: Владимир Путин Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России Великобритания История
Источник: 24 Канал
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