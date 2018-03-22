Никто не имеет права оскорблять россиян, – посол России ответил на сравнение Путина с Гитлером

Посол России в Великобритании Александр Яковенко считает, что сравнение президента России Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, которое сделал британский глава МИД Борис Джонсон, находится за пределами здравого смысла.

Накануне глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны.

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По словам посла России в Великобритании Александра Яковенко, такие слова являются "неприемлемыми и вполне безответственными".

Британское правительство свободно принять решение относительно участия страны в российском чемпионате мира, но никто не имеет права оскорблять русских людей, которые победили нацизм и потеряли более 25 миллионов людей, сравнивая нашу страну с нацистской Германией. Это находится за пределами здравого смысла, и мы не думаем, что его разделяют британские ветераны Второй мировой войны",

– подчеркнул дипломат.

В то же время он добавил, что решение, о принятии Россией Чемпионат мира, было решением со стороны всего мира, который является значительно большим, чем одна страна.

"Мы уверены на счет чемпионата и рады видеть каждого", – подчеркнул Яковенко.

Ответ России сравнению Путина с Гитлером: видео

Alexander Yakovenko, Russia's UK ambassador, says Boris Johnson's comparison of Putin to Hitler is "unacceptable and totally irresponsible". Follow live updates here: https://t.co/W7vhBaTuVo pic.twitter.com/fD6JKRYL4N — Sky News (@SkyNews) 22 березня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что представители властей Великобритании и королевская семья не поедут на Чемпионат мира 2018 года, который запланирован в России. Кроме того, Соединенное Королевство призвало всех своих союзников бойкотировать российский ЧМ.