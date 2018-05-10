Никто не имеет права отобрать 9 мая, – "оппоблоковец" Левочкин отреагировал на пикет "Интера"

Заместитель главы фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин, который по состоянию на 2017 год был одним из совладельцев "Интера", хотя и не владел существенной частью (9% акций), заявил, что украинские радикальные организации используют 9 мая для своего пиара, а их акции не поддерживает большинство населения Украины.

Об этом он написал в своем блоге на ресурсе "Корреспондент".

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"В современной Украине очень много политиков считает себя "государственными деятелями" общенационального масштаба, что имеют право диктовать правила всему украинскому народу. Однако на практике они имеют поддержку только в кругу таких же радикалов. В их реальности не существует многомиллионного украинского общества, в котором каждый наделен Конституцией неотъемлемыми правами и свободами. Есть только их личное мнение и категорический "императив", – отметил политик.

По его словам, украинским радикалам уже пора понять, что без демократии, свободы, плюрализма идей и верховенства права невозможна успешная, современная и по-настоящему независимая Украина.

Пора понять, что даже радикальные политики должны предлагать пути для развития, а не только бряцать палками о щиты, когда их политическая "платформа" сводится к отрицанию мнений других и угрозам. Конфликт и противостояние – это единственная возможность для таких деятелей напомнить о себе. Именно в такой логике радикалы действуют и сегодня, используя для своего "эффектного" пиара День Победы,

– подчеркивает Левочкин.

В то же время он добавляет, что более 70 лет назад 9 мая украинский народ в составе антигитлеровской коалиции победил одну из самых ужасных идеологий ХХ века.

"Совместными усилиями более чем 50 государств и народов в Европе, а затем и в мире, обеспечили мир. И сегодня миллионы украинцев по всей стране отмечают именно этот праздник. Никто не имеет права и не сможет ни помешать праздновать, ни отобрать у нас 9 мая!" – подчеркивает "оппоблоковец".

Также один из совладельцев "Интера" уверяет, что "Интер" смотрят миллионы.

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"Подавляющее большинство наших соотечественников стремится к тому, чтобы в стране закончилась война, и победил мир. Этому миру, объединению Украины, ее демократическому развитию нет альтернативы. И никакие радикалы нам в этом не помешают", – констатировал лидер пророссийской партии.

Напомним, недавно в сети распространили фрагмент концерта ко Дню победы, который должен был выйти на "Интере" 9 мая. Недовольство, в частности, вызвали слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

Уже утром 9 мая под стенами главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской активисты устроили пикет в связи со скандальным роликом и требуют лишить канал лицензии.