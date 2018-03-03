Никто не имеет права указывать, каких героев нам чтить, – Климкин о конфликте с Польшей

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил позицию Украины относительно исторических конфликтов с Польшей, отметив, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев чтить.

Сделал он это во время рабочей поездки во Львов, где вместе с представителями польского консульства возложил цветы к могилам воинов АТО, Героев Небесной Сотни, воинов Украинской Галицкой Армии и польских военных захоронений.

Также министр заявил, что Украина готова признать преступления против поляков, совершенные во время украинско-польских конфликтов на протяжении Второй Мировой войны и после нее. Но настоял: Польша должна сделать такой же шаг.

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"Никто, я подчеркиваю, никто не может указывать нам, каких героев мы чтим, какие события в нашей истории мы уважаем или осуждаем. Это наше исключительное право, только нас, украинцев", – сказал Климкин.

К слову, 3 марта Павел Климкин вместе с украинской делегацией в Польше почтит память трагически погибших в Павлокоме украинцев. Там в 1945 году местная польская самооборона и подразделения Армии Крайовой под командованием поручика Юзефа Бисса расстреляли 366 украинцев. Не убивали мальчиков до 5 лет и девочек до 7 лет. Спаслись только 36 украинцев.

Напомним, обострение в украинско-польских отношениях произошло на фоне принятия в Польше закона об институте национальной памяти, который в СМИ назвали законом о запрете "бандеризма". Он предусматривает уголовную ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов".