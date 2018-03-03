15:21
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Никто не имеет права указывать, каких героев нам чтить, – Климкин о конфликте с Польшей

10:50, 3 марта 378 Читати новину українською

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил позицию Украины относительно исторических конфликтов с Польшей, отметив, что никто не имеет права указывать украинцам, каких героев чтить.

Сделал он это во время рабочей поездки во Львов, где вместе с представителями польского консульства возложил цветы к могилам воинов АТО, Героев Небесной Сотни, воинов Украинской Галицкой Армии и польских военных захоронений.

Также министр заявил, что Украина готова признать преступления против поляков, совершенные во время украинско-польских конфликтов на протяжении Второй Мировой войны и после нее. Но настоял: Польша должна сделать такой же шаг.

Читайте также: Европарламент запустил введения санкций против Польши

"Никто, я подчеркиваю, никто не может указывать нам, каких героев мы чтим, какие события в нашей истории мы уважаем или осуждаем. Это наше исключительное право, только нас, украинцев", – сказал Климкин.

К слову, 3 марта Павел Климкин вместе с украинской делегацией в Польше почтит память трагически погибших в Павлокоме украинцев. Там в 1945 году местная польская самооборона и подразделения Армии Крайовой под командованием поручика Юзефа Бисса расстреляли 366 украинцев. Не убивали мальчиков до 5 лет и девочек до 7 лет. Спаслись только 36 украинцев.

Напомним, обострение в украинско-польских отношениях произошло на фоне принятия в Польше закона об институте национальной памяти, который в СМИ назвали законом о запрете "бандеризма". Он предусматривает уголовную ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Новости Польши МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 567
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 710
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
436
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1866
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
601
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук