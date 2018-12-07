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      Никто не любит проигрывать дома, – анонс принципиальных матчей лидера Суперлиги в чемпионате

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      "Запорожье" сыграет с "Химиком" 7 декабря
      "Запорожье" сыграет с "Химиком" 7 декабря / ФБУ

      Баскетбольный клуб "Запорожье", безусловно, стал одним из открытий этого сезона Суперлиги Пари-Матч. Команда занимает лидирующие позиции и является самой результативной в чемпионате. В такой ожесточенной борьбе, которую демонстрируют игроки во всех матчах, трудно сказать, как долго смогут запорожцы удерживать первое место. Пока у них есть все шансы стать зимними чемпионами.

      Чтобы пойти на новогодние каникулы в хорошем настроении, нужно, прежде всего, обыграть на этой неделе "Химик" и "Одессу". Команда из Южного – ближайший преследователь "Запорожье". К тому же, она выиграла пять поединков в чемпионате подряд. Правда, началась эта победная серия после поражений запорожцев на своей площадке (87:95).

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      С "Одессой" матч первого круга также завершился победой подопечных Валерия Плеханова на выезде (97:94). Правда, успех в той игре дался "Запорожью" еще тяжелее. Так что хоть одесситы и занимают более скромное место в таблице, проблем они могут создать точно не меньше, чем "Химик".

      "Как с "Химиком", так и с "Одессой", в первом круге были непростые матчи. Думаю, сейчас у этих команд будет большое желание взять реванш. Никто не любит проигрывать дома. Посмотрим, как все сложится, ждем борьбы с интригой . Готовимся серьезно: просмотрели несколько видео, разобрали основные комбинации, уделили внимание зоне 1-3-1, которой отдает предпочтение "Химик" в последнее время. Что касается "Одессы", то, зная, какие у них "снайперы", готовимся охранять периметр. В обоих случаях постараемся не дать соперникам "разбежаться", чтобы втянуть их в "тягучий" баскетбол. Это примерный план на игру. Понимаем ответственность и важность этих матчей", – заявил перед матчами главный тренер БК "Запорожье" Валерий Плеханов.

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      Стоит отметить, что "Запорожье" в пятницу, 7 декабря, сыграет против "Химика". Начало матча в 19:45. А уже в воскресенье, 9 декабря, примет на своей площадке "Одессу". Игра начнется в 14:00.

      "Проходных матчей нету. Чемпионат очень интересный с точки зрения спортивного интереса. Думаю, так будет до конца. В этом сезоне некогда отдыхать. Расслабился – проиграл и опустился на две-три ступеньки", – подытожил Валерий Плеханов.

      Теги: Спорт БК "Одесса" БК "Запорожье" БК "Химик" чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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