Никто не верил, что я стану актрисой: Робби рассказала о трудностях в детстве

Австралийская актриса Марго Робби снялась для обложки глянца ES Magazine. В интервью 28-летняя красавица рассказала о своем пути к успеху.

Робби призналась, что в ее окружении смеялись над ней и никогда не поддерживали, говорится в интервью изданию ES Magazine.

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"Никто не верил, что я стану актрисой. На моей родине актриса – это не профессия", – отметила девушка.

Она добавила, что не прислушалась к мнению окружающих. В свои 17 лет в перерывах между работой в дешевых забегаловках начала посещать кастинги.

Также Робби рассказала о своей семье и назвала свое детство "хаотичным и громким". Она вспомнила, что после развода ее мать Сари Кесслер воспитывала четырех детей одна.

"Моя мама – праздники. Она потрясающая женщина и я очень люблю ее. Она всегда ставила своих детей превыше всего. Нас нельзя было назвать послушными детьми, мы никогда не облегчали ей жизнь. Мое детство было очень хаотичным и очень громким, это уж точно", – отметила Марго.

Отметим, что на обложку журнала Марко Робби позировала в кроп-топе от Hanro и юбки-пачке от Chanel.