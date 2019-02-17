"Никто не застрахован": экс-госсек США об угрозах от России и возможном наступлении на Украину

Россия не сходит с пути нарушения международных стандартов и норм – в частности, от ее кибератак не застрахован никто. Однако если Кремль решит начать наступательные военные действия в Украине, то сделает большую ошибку.

Предсказать действия Кремля в этом контексте невозможно, сказал экс-госсекретарь США Джон Керри в интервью "НВ".

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"Это станет огромной ошибкой России – начинать любые военные действия в отношении Украины. Я не могу предсказать их действий, но надеюсь, что они будут достаточно умны, чтобы не провоцировать и не создавать дополнительные международныеинциденты", – заявил экс-госсекретарь.

Кроме того, Керри отметил, что сейчас никто не застрахован от российских кибератак "и Украина в этом году станет их главной целью".

По словам экс-госсекретаря, неприятные и трагические события в Азовском море доказали, что "Россия выбрала путь нарушения международных стандартов и норм".

Поэтому международное сообщество должно выйти и объяснить, что такое поведение России недопустимо. И моя надежда, конечно, на то, что ситуацию удастся разрядить, моряки и суда смогут вернуться домой,

– добавил он.

Отметим, конгресс США предлагает увеличить размер помощи для Украины в бюджете на 2019 год. Она должна вырасти на 75 миллионов долларов. Такая цифра существенно больше, чем прошлогодняя. Кроме того, Вашингтон реагирует на рост угрозы со стороны России для европейских стран. Поэтому Пентагон намерен разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.