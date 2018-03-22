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Нил Деграсс Тайсон: Мы не понимаем большинства фундаментальных аспектов Вселенной

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Нил Деграсс Тайсон
Нил Деграсс Тайсон / echo.msk.ru

Человечество постоянно находится на грани новых открытий. Искусственный интеллект продолжает учиться для того, чтобы стать на службу человечеству. Мы можем возвращать ракеты из Космоса. Похоже на то, что мы достигли невероятных вершин и нас уже ничто не остановит в стремлении двигаться дальше. Однако все же мы не понимаем базовых аспектов нашей Вселенной, из чего он состоит и как зародилась жизнь.

Об этом рассказывает американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, пишет futurism.com.

По его словам, человечество имеет наноботов, которые могут передвигаться по человеческим телам и отслеживать жизненно важные показатели внутренних органов. Есть автономные роботы, которые работают рядом с врачами, выполняя сложные операции. Есть роверы, которые прочесывают поверхность Марса, и, пока вы читаете этот материал, три человека высоко в небе над вашими головами курсируют по орбите.

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Во многих смыслах человечество уже живет в будущем. При этом Нил Деграсс Тайсон считает, что человечество, как младенец, который протягивает руки в попытке схватить солнечные лучи.

На Всемирном Саммите Правительств, проходившем в начале года в Дубае, Тайсон показал презентацию для заинтересованной аудитории на тему "Почему люди, почти однозначно, не колонизируют Марс".

Вот три вещи с помощью которых Нил хочет показать как далеко нам нужно зайти, чтобы осознать базовые аспекты существования нашей Вселенной.

Темная Материя

Часть Вселенной пуста. Довольно большая часть. По оценкам ученых, всего 5% ее состоят из известной нам материи (протоны, нейтроны, электроны, и другие частицы, которые составляют наши тела, планеты и другие вещи, которые нас окружают). А что же остальная материя, которая наполняет нашу Вселенную? Мы не имеем никакого понятия о том, что это.

"Темная Материя это величайшая нерешенная проблема, в современной астрофизике... Этот вопрос остается нерешенным с 80-х годов, самое время найти ответ", – утверждает Тайсон.

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По его словам, проблема заключается в том, что темная материя не взаимодействует с электромагнитным излучением (светом). Мы можем наблюдать ее только через гравитационное воздействие – скажем, галактики, вращаются медленнее или быстрее, чем должны.

Тем не менее сейчас проводится несколько экспериментов, такие как SNOLAB и ADMX, которые должны найти и зафиксировать темную материю, именно поэтому ответ, возможно, на подходе.

Темная Энергия

Темная Энергия, наверное, самое интересное научное открытие за все время. Все из-за того что она может содержать ключ к тайне строения нашей Вселенной. Тайсон объясняет ее как "давление в вакууме Космоса, которое ускоряет силу расширения Вселенной".

Наша Вселенная постоянно расширяется. Расстояние между галактиками становится больше, расстояние от Земли до Солнца становится больше, даже расстояние от кончика вашего носа до монитора становится больше. Конечно это расширение минимальное, поэтому люди его не замечают. Но в космических масштабах оно является значительным.

Поскольку Космос настолько большой, миллиарды световых лет в течение которых он расширяется, вызывают то, что много галактик постоянно удаляются от нас на непостижимой скорости.

Если это расширение будет продолжаться, оно неизбежно приведет к тому, что в результате космос станет ничем иным, как темной, холодной пустотой.

Человечество до сих пор не понимает важнейшей составляющей эволюции

Люди уже знают, как на планете зародилась жизнь, и какие этапы эволюции она проходила. Около 3,5 миллиардов лет назад появились самые ранние формы жизни. Эти одноклеточные организмы доминировали на нашей планете в течение миллиардов лет. Чуть больше 600 миллионов лет назад, первые многоклеточные организмы переняли эстафету. Примерно 500 миллионов лет назад по всей планете начали прорастать первые растения. Впоследствии появились животные, и вот уже имеем настоящее.

Однако Тайсон подчеркивает, что человечество до сих пор не понимает важнейшей составляющей эволюции – ее начала.

"Мы до сих пор не в курсе того, как мы развились от органических молекул до самовоспроизводящихся форм жизни", – отмечает Тайсон.

Так, по его словам, наибольшие тайны Космоса сейчас являются фундаментальными вопросами. Работа над поисками ответов продолжается, и пока мы не продвинулись достаточно далеко ни в одном из них.

Что такое SNOLAB? Это канадская подземная физическая лаборатория, расположенная на глубине 2 км в залежах никелевой руды. Проводит эксперименты с наблюдениями за нейтрино (фундаментальная доля составляющей материи).

Что такое ADMX? Это эксперимент по выявлению аксионов (элементарная частица) с помощью микроволнового резонатора.

Теги: Техно наука Космос
Источник: 24 Канал
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