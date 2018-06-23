Германия в меньшинстве обыграла Швецию на Чемпионате мира

Сборным Германии и Швеции на Чемпионате мира надо было одно – побеждать. Немцам – чтобы сохранить шанс на выход в плей-офф после позорного старта. Шведам – чтобы уже обеспечить себе выход в тот самый плей-офф.

Сборная Германии может поспорить за титул главного неудачника со сборной Аргентины. При таком подборе игроков, команда не может показать достойную игру. Однако на этот раз они победили. И сделали это в меньшинстве.

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Как и в матче с мексиканцами, немцы создали немало моментов. Вот только с точным ударом были проблемы. Зато немцы пропустили первые (хотя и до того шведы ловили их на опасных контратаках). Кроос ошибся в центре поля, последовал быстрый пас на фланг, а оттуда заброс в штрафную на Тойвонена. Форвард в касание перебросил мяч через Нойера, который опрометчиво вышел на перехват. Аналогии с матчем со сборной Мексики для немцев стали более чем очевидны.

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Отыграться немцам удалось уже после перерыва. Неизвестно, что сказал Йоахим Лев своим игрокам (он шел в раздевалку с перекошенным лицом), и вскоре после возобновления игры на табло уже был равный счет. После прострела с левого фланга от Вернера, Гомес пропустил мяч, который пошел дальше на Ройса. Последний в касание пробил в противоход вратарю.

Немцы продолжили давление на ворота Олсена, шведы на это отвечали опасными контратаками. "Подыграл" им Боатенг. Центральный защитник на 82 минуте получил вторую желтую карточку (второе удаление на Чемпионате мира) и оставил свою команду в меньшинстве.

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Когда уже казалось, что игра так и закончится в ничью, гол забили немцы. Опасный штрафной после скидки пробил Кроос. Ему удалось закрутить мяч вокруг стенки в дальний угол ворот. Ольсен, который до этого неоднократно выручал свою команду, в этом случае своей сборной ничем не помог.

После этого результата ситуация в группе F стала довольно сложной. Сборная Мексики с шестью очками еще не гарантировала себе место в плей-офф Чемпионата мира, а сборная северной Кореи без зачетных баллов еще имеет шанс выйти в 1/8 финала Мундиаля. Все решится в последнем туре.

Германия – Швеция 2:1

Голы: Ройс, 47, Кроос, 90+5 – Тойвонен, 32

Удаление: Боатенг, 82