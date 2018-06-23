Германия – Швеция: видео голов и моментов матча
Сборная Швеции в матче против Германии на Чемпионате мира первой забила.
Автором гола стал Тойвонен, который в одной из атак удачно перебросил Нойера, который вышел из ворот. Двое защитников рядом не сумели помешать шведу пробить.
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До этого игроки сборной Германии имели несколько возможностей отличиться, но так и не смогли. В некоторых случаях их удары были неточными, в других – заблокированы соперниками.
Гол Тойвонена в ворота сборной Германии
Сравняли рухунок немцы уже после перерыва. Гол на счету Ройса, который замкнул пас с фланга.
Гол Ройса
Источник: 24 Канал
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