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Германия – Швеция: видео голов и моментов матча

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Германия – Швеция видео голов
Германия – Швеция видео голов

Сборная Швеции в матче против Германии на Чемпионате мира первой забила.

Автором гола стал Тойвонен, который в одной из атак удачно перебросил Нойера, который вышел из ворот. Двое защитников рядом не сумели помешать шведу пробить.

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До этого игроки сборной Германии имели несколько возможностей отличиться, но так и не смогли. В некоторых случаях их удары были неточными, в других – заблокированы соперниками.

Гол Тойвонена в ворота сборной Германии

Сравняли рухунок немцы уже после перерыва. Гол на счету Ройса, который замкнул пас с фланга.

Гол Ройса

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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