Германия – Швеция: видео голов и моментов матча

Сборная Швеции в матче против Германии на Чемпионате мира первой забила.

Автором гола стал Тойвонен, который в одной из атак удачно перебросил Нойера, который вышел из ворот. Двое защитников рядом не сумели помешать шведу пробить.

Читайте также: Бельгия – Тунис: видео голов и моментов матча

До этого игроки сборной Германии имели несколько возможностей отличиться, но так и не смогли. В некоторых случаях их удары были неточными, в других – заблокированы соперниками.

Гол Тойвонена в ворота сборной Германии

Сравняли рухунок немцы уже после перерыва. Гол на счету Ройса, который замкнул пас с фланга.

Гол Ройса