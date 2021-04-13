Екологічна організація Deutsche Umwelthilfe вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення щодо дозволу на будівництво "Північного потоку-2" в водах Німеччини. 13 квітня вони подали відповідний позов.

У повідомленні Deutsche Umwelthilfe (DUH) мовиться, що позов стосувався прискореного будівництва "Північного потоку — 2". Проте нещодавно ініціативу організації вже відкидали.

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"Позов до Адміністративного суду Гамбурга спрямований проти дозволу на будівельні роботи Федеральним відомством щодо судноплавства і гідрографії (BSH)", – мовиться у повідомленні екологічної організації.

Відомство щодо судноплавства відхиляло заперечення DUH проти затвердження будівництва й аргументи щодо політики в галузі навколишнього середовища і клімату зокрема.

Намір Deutsche Umwelthilfe щодо трубопроводу

Екологічна організація хоче опротестувати рішення Федерального відомства щодо судноплавства і гідрографії про дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" в водах Німеччини до кінця травня 2021 року.

У відповідному дозволі мовилося про роботи з прокладання труб у німецькій економічній зоні, загальна протяжність ділянки якої становить приблизно 30 кілометрів.