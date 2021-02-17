У німецькому місті Неккарзуль 17 лютого пролунав вибух в офісі компанії Lidl, що володіє мережею супермаркетів в Європі. У результаті вибуху постраждали три особи.

Відомо, що вибухнув пакет, який доставили поштою. Ймовірно, у ньому була саморобна вибухівка.

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Деталі інциденту

Вибух прогримів приблизно о 14:50 в офісі компанії Lidl. На місце події одразу ж прибули правоохоронці та рятувальники. Вони оточили район та евакуювали співробітників Lidl. Відомо, що на момент вибуху в офісі перебували приблизно 100 людей.

Зверніть увагу! Напередодні у німецькому місті Еппельхейм також вибухнула посилка. Досі неясно, чи є зв'язок між інцидентами.

Що відомо про постраждалих

У результаті вибуху постраждали щонайменше 3 людини. Одного співробітника компанії довелося госпіталізувати до лікарні. Лікарі повідомили, що він у важкому стані.

У німецькому офісі Lidl стався вибух / Фото Stimme.de