С ними был еще один человек, – мать подозреваемого в убийстве Мирославы Третьяк

Мать 13-летнего Богдана, которого подозревают в убийстве Мирославы Третьяк, заявила, что в день трагедии дети были не одни. С ними якобы находился еще третий – взрослый житель Харькова.

Вбежал в дом и начал стирать одежду

Мать Богдана Галина рассказала, что 28 июля сын пришел домой около 17:30. Он вбежал в дом, снял с себя одежду и начал ее стирать в миске.

Важно Убийство 6-летней Мирославы Третьяк: все, что известно о страшной трагедии на Харьковщине

После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Ничего не заподозрив, я развесила одежду сына и отправилась на огород,

– сказала Галина.

Возвращаясь домой она заметила маму Мирославы, которая искала свою дочь. Галина присоединилась к поискам ребенка.

Полицейский начал трясти подозреваемого

Когда кто-то из местных жителей сказал, что видел Мирославу с Богданом неподалеку пекарни, все отправились туда. Галина назвала номер телефона сына полицейским. Сначала парень не хотел говорить, где он находится, однако впоследствии все же сознался.

По словам женщины, Богдан был очень напуган. Один из полицейских якобы подбежал к нему, схватил за руку и начал сильно трясти. Поэтому подросток заплакал. Когда Галина пыталась заступиться за сына, то к нему подошла следователь, которая вела себя гораздо спокойнее.

Дома у Галины правоохранители общались с парнем до 3 часов ночи. После этого его отвезли в Волчанский районный отдел полиции.

К теме "Я вымыла ей ручки": родные убитой Мирославы Третьяк рассказали о последних часах ее жизни

Правоохранители отнеслись к нам с пониманием. Никто не кричал и не оскорблял. Вечером Богдан поел и даже немного поспал. Утром его отправили в Харьков, в спецприемник,

– вспомнила женщина.

С детьми якобы был еще третий

Подозреваемый якобы рассказал старшей сестре, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один человек – Максим Б. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к бабушке и дедушке.

"Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот человек спросил у него: "Что, она тебя уже заи*ала?", – подчеркнула Галина.

Главное об убийстве Мирославы Третьяк