Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав Ізраїль та Палестину зупинити безглузде кровопролиття та терор. Діяч наголосив, що сторони мають повернутися до переговорів за принципом "дві держави для двох народів".

Гутерреш виступив під час засідання Ради Безпеки 16 травня. Генсек ООН закликав покласти край ракетним та мінометним обстрілам з одного боку і повітряним та артилерійським – з другого.

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Нинішні бойові дії жахають. Останній раунд насильства робить нескінченними смерть, руйнування і відчай та відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир,

– зауважив Гутерреш.

За словами генсека ООН, "лідери всіх сторін несуть відповідальність за стримування підбурювальної риторики та ослаблення напруженості, що зростає".

Гутерреш зізнався, що його шокують втрати обох сторін. Генсек ООН наголосив, що серед загиблих є жінки та діти.

Свій виступ діяч підсумував тим, що конфлікти втягують увесь регіон у спіраль насильства з руйнівними наслідками. Окрім того, вони можуть створити нову небезпеку.

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