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      Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе за немалую сумму: фото раритетного комплекта

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      Нижнее белье Евы Браун продали на аукционе
      Нижнее белье Евы Браун продали на аукционе / house Humbert & Ellis

      Нижнее белье Евы Браун обошлось ценителю в 7,5 тысяч долларов. Кто приобрел исподнее жены диктатора – неизвестно, впрочем, лот выставляли на аукционе в Великобритании.

      Комплект состоял из шелковых трусов (3700 фунтов стерлингов) и ночной рубашки (2600 фунтов стерлингов) Евы Браун. Об этом сообщает CNN.

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      На белье сохранилась этикетка, на которой указано, что они были сделаны в 1944 году в Баварии. Сначала аукционный дом Humbert & Ellis надеялся получить за белье Евы Браун по 800 фунтов стерлингов. Однако на аукционе возник ажиотаж, и цена лотов поднялась аж в семь раз.

      труси Єви Браун Гітлер
      білизна Єви Браун
      Нижнее белье Евы Браун / фото house Humbert & Ellis

      Кто заплатил такие деньги за исподнее жены Гитлера – неизвестно. Деньги поступили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону.

      Кто такая Ева Браун?​Она была любовницей Гитлера, а впоследствии и женой. Она вышла за него замуж в 1945 году и умерла, совершив с ним самоубийство, на следующий день после их бракосочетания.
      Єва Браун Адольф Гітлер
      Ева Браун вместе с Адольфом Гитлером

      Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера. Он принадлежал жене нацистского лидера Германа Геринга. За аксессуар отдали 1850 фунтов.

      Интересно, что на предметы быта и артефакты нацистов существует многолетний спрос. Продажа нацистских памятников в Великобритании не является незаконной, но некоторые аукционные дома отказываются продавать такие объекты.

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      Теги: Курьезные новости Деньги Великобритания История Аукцион
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