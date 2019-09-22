Нижнее белье жены Гитлера продали на аукционе за немалую сумму: фото раритетного комплекта

Нижнее белье Евы Браун обошлось ценителю в 7,5 тысяч долларов. Кто приобрел исподнее жены диктатора – неизвестно, впрочем, лот выставляли на аукционе в Великобритании.

Комплект состоял из шелковых трусов (3700 фунтов стерлингов) и ночной рубашки (2600 фунтов стерлингов) Евы Браун. Об этом сообщает CNN.

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На белье сохранилась этикетка, на которой указано, что они были сделаны в 1944 году в Баварии. Сначала аукционный дом Humbert & Ellis надеялся получить за белье Евы Браун по 800 фунтов стерлингов. Однако на аукционе возник ажиотаж, и цена лотов поднялась аж в семь раз.





Нижнее белье Евы Браун / фото house Humbert & Ellis

Кто заплатил такие деньги за исподнее жены Гитлера – неизвестно. Деньги поступили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону.

Кто такая Ева Браун?​Она была любовницей Гитлера, а впоследствии и женой. Она вышла за него замуж в 1945 году и умерла, совершив с ним самоубийство, на следующий день после их бракосочетания.



Ева Браун вместе с Адольфом Гитлером

Также на аукционе продали золотой браслет со свастикой и портретом Гитлера. Он принадлежал жене нацистского лидера Германа Геринга. За аксессуар отдали 1850 фунтов.

Интересно, что на предметы быта и артефакты нацистов существует многолетний спрос. Продажа нацистских памятников в Великобритании не является незаконной, но некоторые аукционные дома отказываются продавать такие объекты.