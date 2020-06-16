Министр экономики Игорь Петрашко 16 июня заявил о катастрофической ситуации с инфляцией в Украине. Темпы замедлились до 1,6%, тогда как согласно макропрогнозам, заложенным в бюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%. По его словам, это очень плохая тенденция.

Сейчас правительство размышляет над вариантами, которые могли бы стимулировать экономику Украины. Об этом Игорь Петрашко рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

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Почему для Украины низкая инфляция – это плохо

По словам Петрашко, США и все страны Евросоюза борются с низкой инфляцией. Ведь это предполагает падение конкурентоспособности и "депрессию по зарплатам для работников".

И поскольку Украина не находится в американской зоне или зоне евро, депрессия возможна также по торговым балансам,

– пояснил глава Минэкономики.

Он отметил, что нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы увеличивали предложение денег. Петрашко добавил, что министерство не планирует внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.

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Что такое инфляция? Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются. Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.

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