Ситуация катастрофическая: в Минэкономики пожаловались на низкую инфляцию
Министр экономики Игорь Петрашко 16 июня заявил о катастрофической ситуации с инфляцией в Украине. Темпы замедлились до 1,6%, тогда как согласно макропрогнозам, заложенным в бюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%. По его словам, это очень плохая тенденция.
Сейчас правительство размышляет над вариантами, которые могли бы стимулировать экономику Украины. Об этом Игорь Петрашко рассказал во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.
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Почему для Украины низкая инфляция – это плохо
По словам Петрашко, США и все страны Евросоюза борются с низкой инфляцией. Ведь это предполагает падение конкурентоспособности и "депрессию по зарплатам для работников".
И поскольку Украина не находится в американской зоне или зоне евро, депрессия возможна также по торговым балансам,
– пояснил глава Минэкономики.
Он отметил, что нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы увеличивали предложение денег. Петрашко добавил, что министерство не планирует внепланово пересматривать макропрогноз, хотя и тщательно мониторит ситуацию.
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Что такое инфляция?Повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег после определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. Покупательная способность денег снижается, а сами деньги обесцениваются.
Смотрите в видеосюжете 24 канала о потерях украинской экономики из-за карантина: